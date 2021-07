Feira do produtor rural de Jaguariúna volta a ser realizada no Florianópolis

O prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, anunciou que o Governo do Estado confirmou a instalação da Escola Técnica (ETEC) no município. A decisão, de acordo com o prefeito, conta com o apoio do vice-governador, Rodrigo Garcia, e o aval do governador João Doria. Os vereadores municipais e o deputado Edmir Chedid também ajudaram o município nesta luta.

Em reunião online, a diretora-superintendente do Centro Paula Souza, Laura Laganá, confirmou o interesse do Estado e determinou a realização de uma vistoria no local que o município está disponibilizando para a futura instalação.