Federação PSDB/Cidadania realiza convenção neste sábado, 30

A Federação PSDB/Cidadania realiza neste sábado, 30, a partir das 09h, uma convenção para oficializar o nome de Rodrigo Garcia como candidato ao governo do Estado de São Paulo. O evento será realizado no Ginásio do Ibirapuera e contará com a participação do deputado Edmir Chedid (União) e do pré-candidato a deputado federal Hamilton Bernardes.

A convenção partidária é um evento previsto no direito eleitoral onde os membros dos partidos políticos se reúnem para escolher os candidatos que serão lançados e/ou apoiados pelo partido durante as eleições. “Um momento muito importante que irá confirmar o nome do atual governador para a disputa do principal cargo no Estado”, comentou Edmir Chedid.

De acordo com o parlamentar, a convenção também irá oficializar o nome do candidato a vice-governador do Estado. “Existem muitas teorias sobre o nome que será definido pela Federação PSDB/Cidadania. Mas é muito importante destacar também que esta decisão levará em conta os apontamentos do União Brasil. Estamos juntos nestas eleições”, disse.

SERVIÇO

Convenção da Federação PSDB/Cidadania

Data: 30/07/2022

Local: Ginásio do Ibirapuera, 1361

Ibirapuera – São Paulo/SP

Horário: 9h

