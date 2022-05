Falamansa leva milhares de pessoas à Festa do Trabalhador de Holambra

Foi rindo à toa que mais de 6 mil pessoas deixaram a região da Rua da Amizade, a Rua Coberta, na noite do último sábado, dia 30 de abril, após apresentações musicais da Festa do Trabalhador, promovida pela Prefeitura de Holambra. Com shows gratuitos de Falamansa e Made in Roça, o evento marcou a retomada das festividades do Dia do Trabalho após dois anos de suspensão em função da pandemia.

Ricardo Ramos, o Tato, vocalista do Falamansa, subiu ao palco pouco antes das 21 horas com sua banda para pouco mais de uma hora de música ao vivo recheada de grandes clássicos do grupo, que tem mais de 23 anos de estrada, 8 milhões de discos vendidos e um Grammy Latino em seu extenso currículo. Animado, ele se disse feliz por estar em Holambra, um cartão postal do país, e pela oportunidade de presentear os trabalhadores depois de um período de tantas dificuldades.

“Um show daqueles pro povo. Gente de verdade, que só vai se gosta de verdade. E devo dizer… tava lo-ta-do. Gente de todas as idades e todas as tribos”, publicou o músico em suas redes sociais. Com estrutura montada em frente à Nossa Prainha, o público presente ocupou toda a Rua da Amizade e suas laterais, subindo em direção ao bairro.

“Foi uma festa muito bonita, com famílias da cidade, da região, sem brigas. Todo mundo curtindo e celebrando com sorriso no rosto. Uma energia muito boa”, reforçou o prefeito Fernando Capato, presente no show ao lado do vice-prefeito Miguel Esperança, familiares e de vereadores.

No dia seguinte, 1º de maio, o Departamento Municipal de Esportes promoveu em diferentes praças esportivas atividades multidisciplinares, com partidas de futebol, vôlei, basquete e apresentações de artes marciais. Na Rua da Amizade, brinquedos infláveis, pipoca e algodão doce fizeram a alegria da criançada.