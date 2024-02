Expoflora edição 2024 já tem data definida

Nas unidades de saúde do município, esse mês, os casos suspeitos dobraram na comparação com janeiro

Agentes do Departamento Municipal de Saúde de Holambra coletaram entre segunda e quarta-feira, dias 19 a 21, 231 larvas do mosquito Aedes aegypti, transmissor da Dengue, durante ações direcionadas em áreas onde foram registrados casos da doença. O trabalho de reconhecimento de possíveis focos e de orientação dos moradores, seguido de bloqueio e controle de criadouros em 150 metros no entorno da casa e de nebulização, começou no início da semana após um aumento expressivo no número de casos confirmados no município.

De acordo com boletim divulgado nesta semana, a cidade conta com 57 casos da doença. No ano passado inteiro foram 17. Nas unidades de saúde do município, esse mês, os casos suspeitos dobraram na comparação com janeiro. Os bairros com mais confirmações são o Morada das Flores, Parque dos Ipês e Imigrantes.

“Os agentes recolheram nas casas visitadas 243 larvas no total e 231 foram identificadas como do mosquito da dengue. Uma situação preocupante e que reforça a necessidade do cuidado por parte da comunidade, com o monitoramento de jardins e quintais, para evitar criadouros”, explicou a médica veterinária da Vigilância Ambiental de Holambra, Angela Varella Katz.

Segundo ela, o clima quente e o excesso de chuvas são propícios para a proliferação do Aedes aegypti. “Por isso, é fundamental que a comunidade monitore com frequência suas casas para evitar criadouros. E que abra as portas para nossos agentes. O trabalho precisa ser conjunto entre população e Poder Público”, disse.

O município tem atuado com atividades preventivas e de conscientização que ocorrem rotineiramente, como visitas nas residências para monitoramento, coleta e reconhecimento de larvas. Também com atividades em unidades escolares e entrega de material informativo. Em 20 de janeiro, agentes passaram a realizar mutirões de combate ao mosquito aos sábados. A mobilização conta com trabalhadores que fazem visitas às residências. O serviço consiste na retirada de possíveis criadouros e orientações ao morador. Esta semana o Morada das Flores será o bairro visitado.

No Portal do Governo, em www.holambra.sp.gov.br, é possível que a população contribua denunciando possíveis criadouros por meio da Ouvidoria. O telefone da Vigilância Ambiental é o (19) 3802-7978. Em caso de suspeita de Dengue, a orientação é procurar a unidade de saúde o mais rápido possível.

Como combater o mosquito:

Vedar caixas d´água

Não manter água parada em calhas ou outros recipientes

Evitar o acúmulo de lixo e manter lixeiras fechadas

Trocar por areia a água dos pratos de flores e de plantas

Lavar e esfregar vasilhames e potes de animais domésticos pelo menos uma vez por semana

Sintomas da Dengue:

Febre alta

Dor de cabeça

Dor atrás dos olhos

Dor nos ossos e articulações

Manchas vermelhas no corpo

