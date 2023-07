Experiência aliada a juventude

De 01 a 04 de agosto a Brazil Equipo Show reúne mais de 100 marcas, com demonstrações ao vivo e dinâmicas na Red Eventos

O maior espaço de shows do interior de São Paulo, a Red Eventos, vai hospedar um tipo diferente de artista: as máquinas e equipamentos para o setor de construção e infraestrutura. Assim como acontece nos rodeios, a Brazil Equipo Show (BES 2023) será altamente dinâmica, com apresentações ao vivo de equipamentos, e um campeonato de operadores de máquinas, entre as principais atrações.

A feira acontece de 01 a 04 de agosto e deve colocar Jaguariúna como referência da construção, assim como Barretos tornou-se um símbolo da tecnologia de máquinas do agronegócio. Além do conceito de exposição dinâmica de equipamentos, a BES 2023 inova pelo modelo de negócio: estandes grandes, com custo-benefício bastante atrativo, que contrapõe o estilo das feiras atuais de construção, eventos fechados, que exigem grande investimento de capital e humano e que não permitem a experiência do usuário. Em vez de uma exposição estática, a BES 2023 coloca os equipamentos literalmente na arena.

LEIA TAMBÉM:

Como é um espaço altamente estruturado para eventos, o local da feira vai permitir que os visitantes conheçam de perto vários equipamentos, testem inovações tecnológicas e se programem para a aquisição das máquinas. O momento de realização da feira também acontece com a estimativa de que o mercado de máquinas para o setor começa a engrenar uma recuperação – uma retração em 2023, mas retomada em várias frentes em 2024 e 2025.

Outro destaque da BES 2023 é que ela carrega o DNA da Paving Expo, atualmente o maior evento de infraestrutura viária e rodoviária do Brasil. A organização das duas feiras é da STO Feiras e Eventos. “Temos várias sinalizações positivas no mercado de construção, inclusive a estimativa de crescimento de 11% nos investimentos em infraestrutura no Brasil. Na área de rodovias, por exemplo, a Paving Expo deste ano mostrou um segmento extremamente ativo e animado com as concessões previstas”, argumenta Guilherme Ramos, diretor da STO Feiras e Eventos.

A abertura do evento está marcada para às 11h do dia 01 de agosto, com presença do prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, autoridades locais e representantes de entidades ligadas ao setor.

Além do espaço para exposições, a BES 2023 também vai contar com quatro áreas para alimentação e banheiros espalhados ao longo de todo o evento. O estacionamento tem espaço para 6 mil carros e as áreas para exposição são asfaltadas e gramadas.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui