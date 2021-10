Evento para profissionais da Educação aborda história e cultura afro-brasileira e africana

Em visita a Holambra na sexta-feira, dia 1ª, o deputado estadual Barros Munhoz confirmou o recapeamento asfáltico da estrada vicinal HBR-010, que liga a Avenida das Tulipas ao Residencial Vila das Tulipas, Camanducaia e ao acesso a Jaguariúna, servindo ainda de caminho alternativo à Rodovia SP-340.

Integrante da base do governo, o deputado atuou junto ao Estado para viabilizar a inclusão de Holambra na segunda fase do Programa Novas Vicinais, lançado em junho. O deputado é autor de emendas destinadas ao município para a saúde e a outras ações já confirmadas, como a pavimentação de trechos das vicinais HBR-165 e HBR-167.

Munhoz esteve reunido com o prefeito Fernando Capato, com o vice-prefeito Miguel Esperança, vereadores e diretores municipais no Paço Municipal antes de seguir ao local contemplado pelo investimento para conhecer o trecho de 2.400 metros que receberá as obras de melhoria.

“Barros Munhoz é um grande parceiro de nossa cidade e há muitos anos colabora para que possamos executar ações necessárias ao desenvolvimento de nosso município”, destaca o prefeito. “O recapeamento da HBR-010 trará grandes benefícios não apenas a moradores e produtores dos arredores, mas a todos os motoristas que utilizam a via como rota alternativa”.

Capato lembra, durante o encontro, que a relação de Munhoz com a cidade é antiga. O parlamentar participou ativamente, em 1991, do processo de emancipação de Holambra na Assembleia Legislativa de São Paulo e, nos anos subsequentes, destinou numerosos recursos para infraestrutura, sobretudo de estradas vicinais. “No Palmeiras, no Fundão e em muitos outros lugares o asfalto chegou com apoio do deputado Barros Munhoz”, reforçou Mauro Sérgio de Oliveira, o Serjão, vereador presidente da Câmara Municipal.

Munhoz, que detém o título de Cidadão Holambrense, reforça esse vínculo e “o compromisso de seguir lutando em favor do município” em São Paulo.