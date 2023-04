Evento itinerante Café com Síndico chega a Piracicaba neste sábado, 15

Temas como mediação de conflitos dentro do condomínio serão abordados no encontro voltado a profissionais, gestores e prestadores de serviço do ramo

O evento itinerante de maior relevância da atualidade no setor de condomínios está chegando a Piracicaba. Neste sábado, 15, o “Café com Síndico” vai promover uma programação recheada de conteúdo para um público amplo que atua direta e indiretamente no ramo condominial. Serão apresentados três painéis com diferentes abordagens, entre eles a mediação de conflitos dentro do condomínio, que contará com a participação de três especialistas da área jurídica.

“A mediação de conflitos e o entendimento dos condôminos do real papel do síndico nesses conflitos são pontos de extrema importância para a gestão do condomínio. Negligenciar esses temas pode prejudicar em muito as atividades do síndico e consequentemente toda a coletividade. Atuar de forma estratégica irá garantir o sucesso da gestão, por isso é importante que o síndico saiba as melhores estratégias disponíveis para obter sucesso”, ressalta o palestrante Dr. Leandro Bossonario, advogado condominial e empresarial com mais de 10 anos de experiência na área.

O tema da sequência será “Governança ambiental, social e corporativa em condomínios”, apresentado pelo diretor comercial da Lello Condomínios, Audrey Ponzoni, empresa parceira na realização do evento. Por último, “Como reduzir os custos e aumentar a segurança do condomínio através da portaria remota”, painel que será abordado por Alexandre Guidi.

A programação tem início às 13h30 com o credenciamento e a recepção aos participantes do encontro, que será realizado no Eventus Buffet, localizado na Rua Dr. Coriolano Ferraz do Amaral, 707 – Vila Monteiro, Piracicaba, com entrada gratuita. Após as palestras e visitação aos estandes, tem início o “Boteco do Síndico”, que vai promover aquele bem-vindo momento de troca de ideias e um bate-papo mais descontraído com música ao vivo, aperitivos, espaço kids para a criançada se divertir e, ao final, os presentes ainda concorrem a um sorteio de R$ 1.000,00.

A cada edição do Café com Síndico, o encontro tem se notabilizado em promover uma produtiva troca de ideias, relacionamentos e conhecimento a um público formado por síndicos, subsíndicos, conselheiros, zeladores, porteiros, tesoureiros, presidentes de associações residenciais, gerentes, gestores prediais e demais colaboradores desta área. Isso sem contar a visibilidade para empresas e prestadores de serviços exporem seus produtos, serviços e conveniências diretamente a seu público-alvo.

Livro ‘Responsabilidade Civil e Criminal do Síndico’ será lançado no evento

O Café com Síndico em Piracicaba terá um outro momento especial com a tarde de autógrafos que marcará o lançamento do livro “Responsabilidade Civil e Criminal do Síndico”, obra de autoria do Professor Vander Andrade, mestre e doutor especializado em Direito Condominial, cujo trabalho traz uma abordagem em forma de alerta para todos os síndicos com relação aos perigos e riscos da administração de condomínios.

“Síndicos que deixam de agir em conformidade com seus deveres legais ou que, por desatenção, acabam agindo em desacordo com as obrigações associadas ao seu cargo podem ser atingidos por processos judiciais civis e terem suas contas bloqueadas, seus recursos financeiros indisponibilizados e até mesmo perder seus bens móveis (como veículos) ou imóveis (casas ou apartamentos)”, adverte.

E prossegue: “No caso da responsabilidade criminal, as penalidades são ainda mais gravosas, pois podem importar na privação de sua liberdade, por força de determinação judicial”, concluindo: “Desta forma, é importante trabalhar com confiança e a certeza de que a gestão está a salvo destas ‘intempéries’ que, vez ou outra, podem alcançar a gestão condominial”.

INFORMAÇÕES:

Café com Síndico em Piracicaba

Data: 15 de Abril

Local: Eventus Buffet – R. Dr. Coriolano Ferraz do Amaral, 707 – Vila Monteiro, Piracicaba – SP, 13416-680

Horário: 13h30 às 22h30

ENTRADA GRATUITA para síndicos, subsíndicos, conselheiros, zeladores, porteiros, tesoureiros, presidentes de associações residenciais, gerentes e gestores prediais.

Inscrições através do link: https://cafecomsindico.com/eventos

Mais informações pelo telefone: 99766-9075.

