Evento internacional conjunto em Educação e Tecnologia recebe inscrições

Jornada da Leitura Afetiva, que faz parte do projeto “Tomates verdes fritos”, desenvolvido em Ribeirão Preto pelo Observatório do Livro em parceria com o Conselho Municipal do Idoso, é um evento gratuito e on-line e acontece de 21 a 23 de fevereiro, de 15 às 17h30

Com programação recheada com lives, painéis e saraus artísticos, a Jornada da Leitura Afetiva: acolhendo pacientes com câncer promete reunir em três dias de evento especialistas, escritores e artistas para abordar o tema sob o ponto de vista da saúde, do acolhimento e da cultura inclusiva.

Na abertura, na segunda-feira, 21, o tema será “A importância do emocional nos cuidados dos pacientes em tratamento”, apresentado pela psicóloga Cristiane Ferraz Prade, presidente da Casa do Cuidar e membro do Núcleo de Cuidados Integrativos do Hospital Sírio-Libanês. Logo depois, Poesia & Viola com a cantora e violeira Adriana Farias e o livreiro, também violeiro, Gerson Ramos.

No segundo dia, 22, a médica Karla Giacomin, PHD em Geriatria e coordenadora geral da Frente Nacional de Fortalecimento das ILPI, trará o tema “Para além da medicação – humanizando os cuidados com o paciente”. Para ela, qualquer doença será mais fácil de lidar se a pessoa tiver um livro como seu companheiro. “E nesse contexto a gente também aprende com a leitura a fazer companhia para o outro”, observa.

“Quando ouve uma história marcante ou uma música que faz parte da sua vida, o paciente melhora sua autoestima e todos sabemos o quanto isso é importante para o tratamento, aliado à atuação dos médicos e da tecnologia”, analisa Maria Helena Sponton, coordenadora de Humanização do Instituto do Câncer de São Paulo (ICESP), que estará no painel “Acolhimento e afeto para pacientes em tratamento contra o câncer”, na programação do último dia (quarta-feira, 23/02).

As inscrições para participar da jornada, que acontece de 15 às 17h30 durante os três dias de evento e será transmitida pelo Facebook e pelo YouTube, podem ser feitas, gratuitamente, pelo link https://observatoriodolivro.org.br/jornada-leitura-afetiva Enquadrado na Lei do Idoso, o Tomates Verdes Fritos é realizado em parceria com o Conselho Municipal do Idoso e tem o patrocínio de Multilaser, Giga, Sotreq, Austral e apoio de Nitroquimica, Foroni, Vinci e Hospital São Lucas.