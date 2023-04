Estão abertas as inscrições para o Campeonato “Soul” de Skate Amador de Jaguariúna

A caminhada tem o apoio da prefeitura, Secretaria de Educação, de Cultura, e da Escola das Artes de Jaguariúna

Diante do clima de insegurança e medo que tem assolado as escolas desde o início do mês, por conta de ataques e ameaças de ataques, um pai resolveu ir na contramão e tomar uma atitude diferente. Marcelo Campos tem uma filha de 10 anos, e idealizou a Caminhada Pela Paz.

Tudo começou em uma conversa com um amigo. Ele falou sobre um ato pela paz, e o amigo prontamente se propôs a falar com a diretoria da escola.

A partir deste primeiro passo Marcelo começou a tomar as medidas cabíveis para mobilizar mais pessoas neste ato da paz. Ele entrou em contato com a secretária de Cultura e Turismo, Graça Albaran, e com o João da Kombi. “Eles adoraram o projeto e se colocaram à disposição para apoiar”, conta o pai.

Depois fez contato com as demais Secretarias municipais, como Educação, Segurança e Mobilidade. “A secretária Cristina deu todo o apoio também envolvendo as escolas municipais”, diz Marcelo.

Nesta semana foi realizada uma reunião com algumas escolas particulares para organizar a ação, onde estiveram representantes do Colégio da Vila, Integrado, Primeira Estação e Avante, além de representantes do setor público: Graça da Secretaria de Turismo e Cultura, Edgard secretário de Segurança, Cortez Secretario de Mobilidade, Araújo da Guarda Civil.

Na reunião do Conselho de Educação, que ocorre mensalmente, o convite foi reportado aos membros do conselho com o apoio da secretária Cristina.

Veja as instruções sobre a ação:

Usar camiseta branca

Data: sábado, 29

Concentração: 8h no Boulevard do Centro Cultural

Início das atividades: abertura e alongamento 8h30

Saída para caminhada: 9h

Percurso: Do Centro Cultural até a Ponte da Maria Fumaça (Rotatória do MC Donald’s)

Após Retorno: Apresentação atividades culturais (aberta a possibilidade de apresentação de atividades das escolas)

Encerramento: 11h

Participação das escolas

Convite aos pais

Produção de cartazes

Produção de bilhetes com mensagens positivas

Apoio Secretaria de Turismo e Cultura

Distribuição de bexigas brancas

Disponibilidade de cartolinas e material para produção de cartazes na hora do evento

Apoio da Escola das Artes com apresentações culturais

A caminhada também conta com o apoio da Secretaria de Segurança Pública, Guarda Civil Metropolitana e Secretaria de Mobilidade Urbana, na logística e segurança no percurso da caminhada.

Todas as escolas particulares e municipais estão convidadas para participar deste ato pela paz. “Nossa intenção é mobilizar o maior número de pessoas possível. Uma oportunidade para todos nós mostrarmos que estamos comprometidos com a promoção da paz e da não-violência”, diz o idealizador.

Para Marcelo, é muito bom ver que a ideia foi aceita. “Na verdade, mais que isso, foi comprada por muitas pessoas, e isso me deixa muito feliz e esperançoso por dias melhores”, diz. Sua expectativa para sábado é ter um evento incrível, com o maior número de participantes possível, e conseguir transmitir um sentimento de união e paz para todos os envolvidos.

