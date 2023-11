Estado de Atenção: baixa umidade do ar exige atenção e cuidados em Artur Nogueira

Iniciativa da Prefeitura atendeu crianças de 4 a 11 anos, assistidas pelo Craee/ Cratea, entre os meses de setembro e outubro

Em mais uma ação em prol da saúde e bem-estar dos estudantes nogueirenses, a Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Educação em parceria com a Secretaria de Saúde, desenvolveu um projeto de incentivo à higiene pessoal e bucal para os alunos do Centro de Referência em Atendimento Educacional Especial (Craee) e do Centro de Referência em Atendimento ao Transtorno do Espectro Autista (Cratea).

Mais de 150 alunos, na faixa etária de 4 a 11 anos, foram beneficiados pelo projeto, que teve a duração de dois meses.

Durante o período, diversas atividades interativas foram desenvolvidas com objetivo de mostrar para as crianças a importância de tomar banho, pentear os cabelos, lavar as mãos ao usar o banheiro e antes das refeições, escovar os dentes etc.

A secretária de Educação Débora Sacilotto diz que a iniciativa integra uma série de ações organizadas e desenvolvidas pelos profissionais do Craee/ Cratea. “Nosso objetivo é atender os alunos nas mais diversas áreas da vida. A higiene é uma parte importante desse processo, e estamos felizes pelo engajamento das famílias e de toda a equipe”, pontua.

O programa chegou ao fim nesta segunda-feira (13), com uma palestra educativa ministrada pela dentista Dra. Nathalia Barros Caetano Lenzi, da Secretaria de Saúde. Com uma abordagem lúdica, a profissional ressaltou a importância da manutenção da saúde bucal e dos reflexos positivos que uma boa higiene pode ter na qualidade de vida das crianças.

“Demonstramos nosso compromisso em promover qualidade de vida, inclusão e desenvolvimento integral aos nossos estudantes. O futuro de Artur Nogueira depende das ações que realizamos no presente”, destaca o prefeito Lucas Sia (PSD).

Inclusão é um direito

Desde 2022, com a implantação do Cratea, a Prefeitura proporciona qualidade de educação e de vida aos estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), por meio do desenvolvimento de processo de ensino-aprendizagem com suporte terapêutico, promovendo a inclusão em um processo estruturado e organizado, onde o estudante possa sentir-se seguro e com vínculos pré-estabelecidos.

Já o Craee foi criado em abril do ano de 2007, a partir da necessidade da formalização dos atendimentos aos alunos com necessidades educacionais especiais. Lá são desempenhadas atividades de atendimento aos alunos, acompanhamento escolar; orientação familiar; orientação e apoio aos educadores da rede; e encaminhamentos aos setores responsáveis.

Os serviços de Educação Especial contam atualmente com profissionais especializados na área de Serviço Social, Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia, Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Educação Física Especial e Pedagogia especializada em Educação Especial – denominados Rede de Apoio -, que atuam nas Unidades Escolares do 1º ao 5º ano, e na Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino (de 4 meses a 5 anos e 11 meses).

