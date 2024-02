Esquadrilha da Fumaça faz show aéreo gratuito em Pedreira

Jogadores que conquistaram títulos do Futebol Amador de Pedreira durante os anos de 1976 a 1990, estarão participando neste sábado, 17, a partir das 9h30, do 1º Encontro de Campeões, nas dependências do Estádio Municipal Wanderlei José Vicentini.

O evento conta com o apoio da Prefeitura Municipal por meio de sua Secretaria de Esportes e Lazer. “Este será um momento especial para jogadores que foram destaque em Campeonatos Municipais e sagraram-se campeões durante entre os anos de 1976 a 1990. Convidamos os amantes do futebol para prestigiarem este encontro memorável”, enfatizam os organizadores.

A partida amistosa de futebol contará com transmissão ao vivo da Equipe NG Esportes em seu canal no YouTube. “O 1º Encontro de Campeões conta com a parceria de Xande Bebidas, Noi Quiosque Bar, Casa de Carnes Santa Clara, Gelo Já, Cerâmica São Joaquim, Consigaz, ConstruVip Barbudinho, Corpo & Saúde, Cerâmica Idragniles, além do total apoio da Secretaria de Esportes e Lazer e do Prefeito Fábio Polidoro”, concluíram os responsáveis pela organização.

