Espetáculo ‘A Paixão de Cristo’ de Jaguariúna tem intérprete de libras em todas as sessões

O tradicional espetáculo ‘A Paixão de Cristo’ de Jaguariúna ganhou um intérprete de libras em todas as sessões. Este é um momento importante para a acessibilidade e inclusão das pessoas com problemas de audição.

A Paixão de Cristo ocorre nos dias 06, 07 e 08 de abril, em Jaguariúna. Todas as sessões vão contar com intérprete de libras, garantindo a acessibilidade.

As apresentações acontecem no palco do Teatro Municipal Dona Zenaide. A tradicional apresentação com alunos da Escola das Artes e moradores da cidade serão nos dias 06, às 20h30, e 07 e 08 de abril, às 20h.

Outra novidade são duas sessões apenas com crianças representando os papéis da apresentação. A ideia é fazer com que o público infantil tenha mais facilidade para entender a história de Jesus Cristo.

As apresentações da versão infantil do espetáculo A Paixão de Cristo acontecem nos dias 07 e 08 de abril, às 16h.

A entrada é gratuita. Os ingressos serão distribuídos uma hora antes do início das sessões, limitados a dois por pessoa.

