Escolas Municipais de Artur Nogueira recebem novas pinturas

Organizado pelo Liberdade Motoclube e com apoio da Prefeitura, evento acontece de 20 a 23 de abril, no Balneário Municipal

O 25º Encontro Nacional de Motociclistas de Artur Nogueira já tem data marcada. O evento voltará a agitar o Balneário Municipal entre os dias 20 e 23 de abril. Organizada pelo Liberdade Motoclube, a atração conta com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura & Turismo.

O Encontro de Motociclistas teve início em 1996 e, desde então, se tornou um evento tradicional no município nogueirense. Para a edição deste ano, o público irá prestigiar shows de 19 bandas durante os quatro dias de festa. De acordo com a organização, o encontro contará com um área coberta com mais de 2000m², e com um espaço para camping (acampamento).

Além do bom e velho Rock and Roll, o 25º Encontro de Motociclistas de Artur Nogueira reunirá ampla praça de alimentação, choperia, lojas de artigos para motociclistas, expositores de diversos segmentos, estacionamentos para veículos, etc.

As bandas

Na quinta-feira , 20, o público vai à loucura com apresentações das bandas Inverso; AC/DC Forever; Guns Cover. Na sexta-feira, 21, sobem ao palco Rick Franzony; WillDuka 3; Classical Queen; Sete Galo; Keep on Rock; Malvada; e Zeppers. No sábado, 22, o público irá prestigiar a banda Finder; Old Chevy; Trilha Zero; Máfia Rock; Legião Cover Luoc; e Iron Maiden Cover.

Fechando o evento com chave de ouro no domingo, 23, se apresentam Zé Ramalho Cover; Raul Seixas Cover (Paulo Mano); e Stratonantes.

Barracas filantrópicas

Também haverá um espaço para que as entidades assistenciais nogueirenses possam promover a venda de produtos alimentícios para a arrecadação de fundos.

A festa contará com barracas filantrópicas da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE); da Assistência aos Idosos Desamparados de Artur Nogueira (Aidan); do Grupo de Assistência Social de Artur Nogueira (Sasan); e do Grupo Fraternidade Cruz de Malta.

