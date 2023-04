Escolas de Jaguariúna terão detectores de metais, mais câmeras e botão do pânico

A Taça Ouro do Campeonato Municipal de Futebol Amador, o Amadorzão, volta a acontecer neste fim de semana. Esta é a 4ª rodada da competição e serão realizadas quatro partidas.

No sábado, 15, o Audaz enfrenta o São José, às 16h, e o Engra joga contra o Fantasma do Morro, às 18h.

Já no domingo, 16, o primeiro jogo será entre Jardim Eliza e Aliança, às 8h. Em seguida, o Peralta enfrenta o Independente, às 10h.

Todos os jogos acontecerão no Azulão e a entrada para o público é gratuita.

Taça Prata

Pela Taça Prata do Amadorzão no sábado o Roseira de Baixo enfrenta o Cruzeiro, às 14h, e o PSG Jaguar e o Treze da Vila jogam, às 16h no campo do Roseira de Baixo. Já no campo do Roseira de Cima, a partida será entre Bahia e C. S. E, às 14h, e entre Vila Maranhão e Vitória, às 16h.

No domingo, no campo do Roseira de Baixo terá os jogos entre Pinheiros e Beira Rio, às 8h, e entre Aliança B e Roseira B, às10h. Também durante a manhã no campo do Roseira de Cima, o Cachorro da Neblina joga contra o Coringão, às 8h, e o Esporte da Colina contra o Mais Amigos, às 10h.

Foto: Ivair Oliveira

