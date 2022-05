Escolas Criativas ensina programação a estudantes de Jaguariúna

Mais uma etapa do programa Escolas Criativas foi aplicada em duas unidades municipais de ensino de Jaguariúna nesta terça-feira, 24. Desta vez, o tema foi a linguagem de programação em blocos: Scratch.



O programador, José Augusto de Godoy, passou as informações aos estudantes das escolas municipais Professor Irineu Espedito Ferrari e Professor Mário Bergamasco, em um trabalho voluntário. Quase 200 alunos dos 5º anos do Ensino Fundamental participaram da atividade. Durante a apresentação realizada na sala de informática das unidades, o programador falou sobre Scratch, uma linguagem de programação muito usada atualmente para que as pessoas compartilhem suas criações.



Com o Scratch as crianças poderão aprender a criar histórias, animações, jogos, explorando outras áreas do conhecimento, como arte, literatura, matemática, ciências, de forma interdisciplinar.



A secretária de Educação, Cristina Catão, destaca que o mundo todo está comemorando o Scratch neste mês de maio. “Por esse motivo o Escolas Criativas está abordando este assunto com os estudantes. Aqui em Jaguariúna iniciamos o trabalho com Scratch nessas duas escolas. Inclusive os professores, coordenadores e funcionários destas duas unidades já estão realizando atividades on-line e off-line com os alunos, ou seja, Scratch Plugado e Desplugado!”, diz a secretária.