Entidade de transportadoras de Campinas realiza seminário sobre manutenção de veículos e assistência técnica

O evento acontece de forma híbrida, inteiramente gratuito

Realizado há quase 20 anos pelo Sindicato das Empresas de Transportes e Cargas de Campinas e Região (SINDICAMP), o Programa de Inovação, Estratégia e Gestão Empresarial já é responsável por contribuir com a inovação dentro do setor do transporte rodoviário de cargas, impactando diretamente diversos níveis profissionais, do operacional ao estratégico. Cerca de duas décadas depois, o Programa Inovação segue relevante e atual, trazendo tecnologia, meio ambiente, logística, liderança feminina e mobilidade segura, dentre outros diversos temas.

Em março, a entidade de Campinas realizará a primeira edição do evento em 2024, cujo enfoque da discussão será a respeito do importante papel da Assistência Técnica na manutenção e cuidados dos veículos das empresas de transporte de cargas.

A Assistência Técnica (AT) desempenha um papel fundamental na preservação dos veículos de uma empresa de transporte de cargas. Ela é responsável por dar suporte e garantir que os veículos estejam em perfeitas condições de funcionamento, o que é essencial para a segurança e eficiência das operações.

De acordo com dados coletados pela Confederação Nacional de Transportes (CNT), a manutenção preventiva de caminhões gera um custo de aproximadamente 30% a menos do que o valor gasto integralmente com manutenções corretivas. O que mais preocupa, no entanto, é que, segundo estudo divulgado pelo portal Popular, 30% dos acidentes que acontecem hoje nas rodovias do país poderiam ser evitados com o simples procedimento de manutenção preventiva. Além do impacto ao meio ambiente, à infraestrutura, e o risco à vida, os danos também são financeiros.

A primeira edição do Programa Inovação vai reunir nomes relevantes do setor, cuidadosamente escolhidos para proporcionar aos associados, à entidade e ao público geral um enriquecedor diálogo sobre o tema proposto. “Já é tradicional realizarmos eventos de sucesso que são do real interesse de nossos associados e transportadores no geral. Para esta edição, não será diferente. Estamos preparando algo incrível para os interessados na manutenção dos nossos caminhões, a segurança de nossas vias e o desenvolvimento logístico do setor e do país”, comenta José Alberto Panzan, presidente do SINDICAMP.

O evento será realizado no dia 08 de março, às 10h, de forma híbrida e inteiramente gratuita, na sede do Sindicamp e será transmitido ao vivo pelo canal da entidade no YouTube. As inscrições para o Programa Inovação já podem ser realizadas através do link: https://forms.gle/UM1sT7Eh8uVRwVv39

Serviços:

Data: 08 de março

Horário: 10h

Local: Sede do Sindicamp (e transmissão ao vivo no canal da entidade no YouTube)

Endereço: Rua Adalberto Panzan, 92

Terminal Intermodal de Cargas (TIC), Campinas-SP, 13069-105

Link para inscrição: https://forms.gle/UM1sT7Eh8uVRwVv39

