O intuito do “Projeto do Bem” não é enaltecer este ou aquele político, mas, sim, trabalhar para o despertar da educação política nos munícipes

Engenheiro Coelho tem mais uma etapa – Na quinta-feira (08), mais um importante encontro foi realizado no Clube Recreativo São Pedro de Engenheiro Coelho, na noite em questão foi promovida e realizada no ambiente, mais uma etapa do Projeto do bem em Engenheiro Coelho.

Segundo os organizadores do evento, o intuito das reuniões é conscientizar as pessoas sobre a importância de se informar e saber exercer seus direitos e deveres, no que se remete ao viés público.

Além disso, tem-se como pano de fundo central, trabalhar-se a ideia de uma conscientização pública, no intuito de despertar a atenção das pessoas no tocante da esfera “desinteressada” da política nacional.

Um dos preletores da noite foi vereador Jorge do Banco, (Jorge dos Santos), que abriu a fala destacando a importância do cidadão ter habilidade e conhecimento para que chegue a conclusão de uma melhor decisão.

O vereador enfatizou que as decisões ruins podem prejudicar as pessoas não só por um momento, mas que isso pode se tornar prejuízos recorrentes.

Ainda segundo o parlamentar, é preciso que as pessoas passem a compreender melhor a situação política e econômica do município, estado e país, para que todas as pessoas tenham idoneidade e assim agir com conscientização na hora de exercer a cidadania.

Deixa claro que o intuito do “Projeto do Bem” não é enaltecer este ou aquele político, mas, sim, trabalhar para o despertar da educação política nos munícipes.

“Não estamos aqui para fazer palanque de votos para ninguém, ao contrário, o intuito maior do projeto é despertar o interesse das pessoas para que elas tenham a capacidade de filtrar informações e não serem levadas por qualquer vento “, disse o vereador.

Aos interessados em aderir ou participar do projeto, o vereador coelhense, Jorge do Banco, explica que não há acepção de pessoas, ou seja, qualquer cidadão pode participar do movimento. No entanto, de acordo com o parlamentar, uma filtragem é realizada e nessa análise, a própria pessoa se conscientiza se continua participar ou não do projeto.

“Existe um filtro natural, no qual a própria pessoa interessada irá compreender se ela ficará ou não no projeto, nós não excluímos ninguém, a própria pessoa pode avaliar-se e decidir se permanece ou não no projeto. Cada um tem o seu próprio crivo de avaliação e julga para si o que é ou não apropriado”, explica o vereador Jorge do Banco.

Quem também esteve palestrando no evento foi o Deputado Federal Enrico Misasi, Misasi conversou com o público sobre a importância da conscientização política que o cidadão deve ter, além de ainda exercitar o senso crítico.

O Deputado também falou de seus trabalhos no congresso e ainda, exaltou o empenho do vereador Jorge em trabalhar por uma Engenheiro Coelho melhor.

“A boa política depende de pessoas íntegras, honestas e que estejam dispostas a se doarem em prol do bem comum como disse o Jorge. E o Jorge é um grande exemplo disso, e nós temos encontrado – graças a Deus – homens e mulheres de esperança que tenham o desejo de contribuir para construir um Brasil melhor”, finaliza.

Veja a entrevista com os parlamentares no vídeo abaixo

Por: Márcio Nato Rodrigues

