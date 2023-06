Encontro Brasileiro de Autos Antigos celebra o antigomobilismo no Circuito das Águas Paulista

Projeto conta com a distribuição gratuita de livros e apresentação teatral em instituições públicas da região

A Liz Produções Culturais, com o patrocínio da BASF, está levando o projeto O Reino da Água para alunos de escolas públicas do município de Jacareí em São Paulo. O projeto é aprovado pelo Ministério da Cultura e viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet.

O projeto literário voltado para o público infanto-juvenil, consiste na produção e distribuição gratuita do kit composto por um livro e atividades complementares sobre a importância da conservação dos recursos naturais, com enfoque nos recursos hídricos, evidenciando a importância da conservação dos recursos naturais e do meio ambiente, e mostrando a riqueza e diversidade do país, destacando a Cultura, História e Geografia do Brasil. Serão distribuídos

1.400 exemplares do kit literário.

Além da distribuição gratuita dos livros nas escolas, o projeto realizará apresentações teatrais repletas de aventuras, resgata a cultura popular brasileira, personagens do folclore e ainda conta com personagens em bonecos para garantir a animação dos espectadores. A peça é narrada e vivenciada por Nina, uma garotinha esperta e corajosa, que mora numa linda floresta junto com sua família.

O projeto contou com apoio da Secretaria de Educação de Jacareí e da BASF, por meio da Lei de Incentivo Fiscal. Erick Martins, Diretor de Operações da empresa, conta que disseminar projetos de educação ambiental faz parte das ações da empresa com as comunidades locais. Dessa forma, a BASF colabora para conscientizar as novas gerações da importância dos impactos das mudanças climáticas. “Como estratégia de Sustentabilidade, identificamos

oportunidades de conectar vários segmentos da sociedade, tendo como foco contribuir para a educação científica e ambiental”, explica.

Em 2022, mais de 603 mil pessoas foram beneficiadas pelas 237 ações de sociais e ambientais de engajamento da BASF na América do Sul. A iniciativa partiu tanto da rede de parceiros da empresa, como também de seu programa de voluntariado, que conta com cerca de mil colaboradores em todo o continente.

A distribuição dos livros será feita para alunos das escolas municipais com a apresentações teatrais que irão acontecer em:

• 05 de junho de 2023 (segunda-feira)

EMEIF Professora Adélia Pereira Braz Rossi

Avenida Rômulo Rossi, 679 – Santo Antônio da Boa Vista

Apresentações 10h – 13h30



• Dia 06 e 07 de junho de 2023 (terça e quarta-feira)

EMEF Professora Beatriz Junqueira da Silveira Santos

Rua Alcides Arnaldo Taino, nº 1240 – Parque Meia Lua

Apresentações 10h – 13h30

Sobre a BASF

Na BASF, criamos química para um futuro sustentável. Combinamos sucesso econômico com proteção ambiental e responsabilidade social. Mais de 111 mil colaboradores e colaboradoras do Grupo BASF contribuem para o sucesso de nossos clientes em quase todos os setores e em quase todos os países do mundo. Nosso portfólio é composto por seis segmentos: Produtos Químicos, Materiais, Soluções Industriais, Tecnologias de Superfície, Nutrição & Cuidados

e Soluções Agrícolas. A BASF gerou vendas de € 87,3 bilhões em 2022. As ações da BASF são negociadas na bolsa de valores de Frankfurt (BAS) e como American Depositary Receipts (BASFY) nos Estados Unidos. Mais informações em www.basf.com.

