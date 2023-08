EMTU estende serviço metropolitano e cria ligação direta Paulínia – Hortolândia 

Os stand-ups ” Burnout” e “#Parisileiro” serão apresentados, respectivamente, na quinta e na sexta-feira e, o show musical “Tributo ao Rei do Pop”, estará em cartaz no sábado e no domingo. Os ingressos estão à venda na bilheteria do Teatro, que fica no 3º piso do Shopping Iguatemi Campinas e no site www.ingressodigital.com.

A comediante Bruna Louise retorna com o stand-up ” Burnout”, nesta quinta-feira, 17, às 21h. Os ingressos custam R$40 (meia-entrada) e R$80 (inteira). A classificação etária é 14 anos. O espetáculo dura 70 minutos. Com uma rotina que alia muito trabalho e diversão, Bruna tem muita história para contar e, como sempre, diverte o público com as suas derrotas e com as comemorações de suas vitórias.

LEIA TAMBÉM:

Por meio de piadas, improvisos e interações, ela se aproxima dos espectadores, seguindo o seu propósito de fazer a plateia gargalhar, ao mesmo tempo em que tenta empoderar as mulheres e combater os preconceitos, julgamentos e escolhas que tentam fazer por ela. O objetivo da comediante é fazer com que o público deixe o teatro pensativo, mas satisfeito com a diversão.

Bruna Louise participou recentemente do Reality Show LOL Brasil, projeto de sucesso da Prime Video, e é sempre destaque na programação do Comedy Central. Está na Netflix com o especial “Lugar de Mulher” e, ainda esse ano, retorna ao streaming com o seu solo “Especial Demolição”. Com os mais de 3 milhões de inscritos em seu canal no Youtube e mais de 4 milhões de seguidores no Instagram, Bruna se consagrou como um dos principais nomes do stand-up nacional. A humoristas também se apresentará nos dias 24 e 31 de agosto. As compras podem ser feitas na bilheteria do Teatro e no site www.ingressodigital.com.

O humorista Paul Cabannes apresenta o stand-up “#Parisileiro” na sexta-feira, dia 18, às 21h e com sessão extra às 19h, contando as desventuras de um parisiense “prá lá de brasileiro”. Os ingressos custam R$40 (meia entrada) e R$80 (inteira). A classificação é livre. Durante uma hora de show, o francesinho debochado do TikTok conta suas curiosas observações sobre as diferenças culturais e comportamentais entre brasileiros e franceses que fizeram com que ele conquistasse milhares de seguidores nas redes sociais.

Show

O cantor Rodrigo Teaser traz para o Teatro Oficina do Estudante o show “Tributo ao Rei do Pop” no sábado, 19, às 21h, e, no domingo, 20, às 19h. O cantor, compositor e dançarino Rodrigo Teaser é conhecido internacionalmente por ser um dos melhores intérpretes de Michael Jackson no mundo. O artista leva ao público a experiência completa de uma imersão aos maiores hits do artista, com direito a jogo de luzes, banda ao vivo, ballet, laser e até elevador. No repertório, músicas como “Human Nature”, “Thriller”, “Beat It”, “Billie Jean”, “Smooth Criminal” e “Black or White”, além de performar suas músicas autorais mais recentes, como “Tão Bem”, “Pode Fingir” e “Não Pode Acabar”. Os ingressos custam R$110 (meia-entrada) e R$2202 (inteira). A classificação etária é livre.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui