EMTU está com inscrições abertas para 26 vagas de estágio

Parceria entre Instituto SYN, Ecoar e Sebrae-SP promove capacitação em empreendedorismo e espaço para venda de artesanatos para microempreendedores de São Paulo e Santo André

A quarta edição do programa Loja Colaborativa acaba de começar em São Paulo e Santo André. Trata-se de um programa social, que oferece capacitação e espaço gratuito para cerca de 40 microempreendedores. Resultado da parceria entre o Instituto SYN, o Instituto Ecoar e o Sebrae-SP, as lojas e quiosques intitulados Junto & Misturado já estão recebendo nesta edição empreendedores de São Paulo e Santo André para comercializarem suas criações. No total, eles vivenciarão a experiência de vender durante seis meses nos espaços localizados nos shoppings Cidade São Paulo, Grand Plaza e Tietê Plaza.

A loja faz parte de um programa que inicia com a capacitação de pequenos empreendedores pelo Sebrae-SP. Ao concluir esta etapa, os participantes validam e desenvolvem os produtos para venda e participam de uma roda de conversas, para reforçar os vínculos e aprimorar a habilidade de trabalhar em equipe. ​

LEIA TAMBÉM:

Ao longo dos 6 meses de experiência, as lojas contam com uma equipe do Instituto Ecoar responsável pela administração das lojas e relacionamento com os empreendedores. “Nossa atuação no projeto Junto & Misturado, em parceria com o Instituto SYN e o Sebrae, vai desde a escolha conjunta das partícipes, passa pela capacitação para a gestão compartilhada do empreendimento, aprendizagem do trabalho coletivo, despertar do senso de sororidade até o gerenciamento da loja”, explica Miriam Duailibi, presidente do Instituto Ecoar.

A vivência permite para cada microempreendedor não só vender, como amadurecer o próprio negócio. “Significa uma oportunidade única de exposição e fortalecimento da marca de cada uma delas, de interlocução com as colegas, de realização de parcerias, de convívio direto com os clientes e como consequência, enorme aprendizagem sobre técnicas de vendas, adequação dos produtos ao mercado, além da fidelização da clientela à marca, para além da permanência no projeto”, analisa Miriam.

Impacto social e foco no longo prazo

Já o Instituto SYN efetua a gestão do programa, que ocorre nos shoppings administrados pela SYN. “Ao longo desses anos de parceria, já passaram pelos shoppings 167 empreendedores, que tiveram a oportunidade de vivenciar a rotina de vendas em um shopping e conhecer o público mais a fundo. O objetivo é contribuir com a geração de renda para pequenos empreendedores em situação de vulnerabilidade social e promover uma capacitação para que possam desenvolver seus negócios”, explica Grasiela Caldeira, analista de responsabilidade social do Instituto SYN.

Realizado desde 2021, o programa já possibilitou o total de R$1,990 milhão em vendas. “O programa Junto & Misturado faz parte de um dos pilares de investimento social do Instituto SYN. As lojas colaborativas também contribuem ao gerar uma rede de apoio entre os empreendedores, fomentando negócios em conjunto e aprendizagem”, complementa Alexandre Nunes, também analista de responsabilidade social do Instituto SYN.

Por fim, cada um dos negócios e as histórias dos empreendedores também são alvo de uma série de reportagens, publicadas no site do Instituto SYN e nas redes sociais. Tudo para trazer ainda mais visibilidade aos microempreendedores.

Confira as criações dos novos empreendedores nos três shoppings. No Cidade São Paulo, a loja está localizada no piso 3. No Tietê Plaza a loja fica no piso 2. Já o Grand Plaza inaugurou este mês uma loja maior no shopping destinada ao programa. Aproveite também para conhecer as histórias de cada um dos empreendedores e suas criações ao longo dos meses no site institutosyn.org.br e redes sociais do @institutosyn.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui