Empresa de investimentos de Campinas abre 34 vagas de emprego; veja lista e cargos

Serão beneficiados cerca de 407 mil moradores das cidades de Monte Mor, Paulínia, Artur Nogueira, Amparo, Jaguariúna e Cabreúva, com investimento estimado de R$1 milhão do Governo do Estado

O Governador João Doria anunciou nesta segunda-feira, 07, que os Ciretrans de Monte Mor, Paulínia, Artur Nogueira, Amparo, Jaguariúna e Cabreúva vão virar Poupatempo. A integração faz parte do plano de expansão anunciado em agosto de 2020 pelo governo paulista. O modelo já foi implementado em 82 unidades e deverá chegar a 340 até 2022.

O evento contou também com a presença do vice-governador Rodrigo Garcia, do diretor-presidente do Detran.SP, Neto Mascellani, e do diretor-presidente da Prodesp, André Arruda. Atualmente, 70% dos atendimentos feitos nas unidades do Poupatempo são referentes a serviços oferecidos pelo Detran.SP. O investimento total estimado para as seis novas unidades do Poupatempo na região de Campinas é estimado em R$1 milhão.

O posto do Ciretran de Monte Mor recebe em média 35 cidadãos por dia em busca de serviços. Com a integração ao Poupatempo e a inclusão dos serviços municipais esse número pode chegar a 150. O novo formato mais moderno e ágil beneficiará 50 mil habitantes que residem no município. O investimento do Estado na implantação do novo posto é de aproximadamente R$160 mil. Em Paulínia são feitos diariamente cerca de 50 atendimentos. Com a integração ao Poupatempo e a inclusão dos serviços municipais esse número pode chegar a 270. Serão contemplados com a nova unidade, que terá investimento de cerca de R$200 mil, e beneficiará 112 mil habitantes do município.

A unidade de Artur Nogueira, município com 55 mil habitantes, atende uma média de 60 cidadãos. Com a integração ao Poupatempo e a inclusão dos serviços municipais esse número pode chegar a 150, atendendo também os municípios próximos de Holambra e Cosmópolis. O investimento no novo posto será de R$160 mil. Em Amparo, cidade com 72 mil habitantes, são feitos 150 atendimentos ao dia e deve crescer para cerca de 160 com a inclusão dos serviços municipais e do Poupatempo. O Governo do Estado investirá R$160 mil na nova unidade.

Já a unidade de Jaguariúna recebe em média 100 cidadãos em busca de atendimento, número que deve chegar a cerca de 150 com os serviços municipais. O investimento estimado é de R$160 mil e beneficiará mais de 58 mil cidadãos do município. A unidade de Cabreúva atende cerca de 50 pessoas por dia e tem expectativa de chegar a 150 com a inclusão dos serviços municipais e do Poupatempo. O investimento no novo posto é estimado em R$160 mil e deve atender mais de 50 mil habitantes do município.

“Ao longo destes dois anos e meio de gestão, nós estamos entregando mais 122 Poupatempos. É a maior entrega de Poupatempos da história do Governo do Estado. Até o final da nossa gestão serão 340 unidades. Nós tínhamos 70, agora temos 122 e serão 340 com um formato mais digital, mais serviços, menos espaço físico e mais eficiência. É impressionante a qualidade do serviço do Poupatempo, que é uma conquista de diversos governos e agora triplica de tamanho. É a multiplicação de serviço competente”, afirma Doria.

O plano de expansão foi anunciado em agosto de 2020. “A digitalização e a integração dos serviços públicos se reproduzem nestas novas unidades do Poupatempo que estamos instalando em todo o estado, em parceria com as Prefeituras. A gestão digital do Governo de São Paulo aproxima o cidadão à prestação de serviços de qualidade”, acrescenta o Vice-Governador e Secretário de Governo Rodrigo Garcia.

“Ao delegar o atendimento ao Poupatempo, conseguiremos aproveitar melhor nosso quadro de colaboradores, otimizando ainda mais a operação para serviços essenciais. Hoje, 86% dos serviços realizados pelo Detran.SP são pelos canais digitais. Isso graças ao avanço da digitalização, o que permitiu a redução do atendimento presencial. Exemplo disso é a prova prática de habilitação, que muitos municípios do Estado não têm e que com o novo modelo será possível oferecer, evitando assim o deslocamento do cidadão para uma cidade vizinha”, afirma Neto Mascellani, presidente do Detran.SP.

As implantações serão viabilizadas em parceria com as prefeituras e contarão com estrutura mais moderna e tecnológica, proporcionando segurança e comodidade. O novo formato é por meio do sistema Balcão Único, com atendentes multitarefa, que inclui serviços municipais. O modelo já foi testado e aprovado pela população nas unidades inauguradas nesta gestão em Aguaí, Lençóis Paulista, Jales e Salto, escolhidas para o projeto piloto.

Entre os serviços oferecidos, além do Detran.SP, estão o Instituto de Identificação (IIRGD) e taxas cobradas pelas prefeituras, facilitando ainda mais a vida do munícipe, que precisa se deslocar menos para cumprir com suas obrigações.

As futuras unidades fazem parte do plano de expansão, anunciado em agosto de 2020 pelo governo paulista. “O novo modelo, com os serviços do Detran.SP ao atendimento do Poupatempo, é mais moderno, compacto e com foco no digital. Como diversos serviços serão oferecidos no mesmo local, o cidadão ganhará em agilidade, eficiência, comodidade e autonomia, sem perder o padrão de qualidade, que é a marca registrada do programa, que está cada vez mais próximo da população”, afirma André Arruda, presidente da Prodesp.