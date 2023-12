Empreendedoras promovem Circuito de Natal em Campinas

Objetivo é incentivar o empreendedorismo feminino e agregar mais significado às opções de presentes

O ecossistema de mulheres empreendedoras LikeaMOM promoverá o Circuito de Natal LikeaMOM, de 02 a 23 de dezembro, em Campinas, com sugestões de presentes de diversos segmentos, talks, palestras e muito entretenimento. O objetivo do evento é valorizar negócios liderados por mulheres, além de possibilitar que o público participante prestigie negócios femininos e adquira opções de presentes que carregam significado.

Entre os nichos participantes do Circuito de Natal LikeaMOM estão os setores de calçados e vestuário, com moda feminina, masculina e infantil, como pijamas, acessórios e sapatos; arte manual, com trabalhos em cerâmica, bordado e crochê; velas e objetos de decoração, inclusive para o Natal; arranjos de flores secas; confeitaria e gastronomia, com vinhos e panetones; salão de beleza, clínica de estética e spa. Um brechó infantil e uma marca de aluguel de brinquedos infantis também estarão no circuito.

O grupo de mulheres empreendedoras LikeaMOM foi criado para valorizar as mulheres no mundo dos negócios, como explica a publicitária e fundadora, Laís Chedid. “Ser LikeaMOM é sobre a forma como fazemos negócios, com sororidade, apoiando umas às outras, entendendo que tem, sim, espaço para todas no mercado e que podemos somar”, afirma a idealizadora.

O nome LikeaMOM faz referência ao termo “like a boss”, conforme a fundadora do grupo. “Like a boss é sobre fazer as coisas com maestria e perfeição. O que nos leva a um lugar utópico, muito fora da nossa realidade. As mulheres LikeaMom se viram nos trinta para lidarem com as demandas do dia a dia, sendo mulheres, mães e profissionais. Elas fazem acontecer, não necessariamente com perfeição, mas sim com o cenário possível e com os recursos disponíveis”, pontua Laís.

Já o Circuito de Natal LikeaMOM surge com o propósito de apoiar o protagonismo feminino, mostrando que as mulheres participantes não competem entre si, mas se apoiam, mesmo fazendo parte de nichos iguais, com o objetivo comum de promover as vendas e os negócios.

Laís Chedid reforça que, neste fim de ano, todos estão convidados a prestigiar o evento e presentear com produtos adquiridos de uma mulher empreendedora. “Temos o objetivo de promover muito mais significado aos presentes de Natal. Que as árvores das famílias de Campinas estejam repletas de apoio às mulheres empreendedoras!”, finaliza.

Confira os espaços físicos que compõem o Circuito de Natal LikeaMOM

O Circuito de Natal LikeaMOM conta com o apoio de 10 estabelecimentos na cidade, que ajudam a compor a rota de compras e compartilharão seus espaços com as empreendedoras do grupo, para que estas exponham e comercializem seus produtos.

Do total de dez pontos, oito deles irão atender de segunda a sábado, de 02 a 23/12, das 8h às 18h, de segunda à sexta-feira. Aos sábados, o atendimento é das 8h às 12h.

Confira os estabelecimentos do Circuito de Natal:

Casinha Festeira (Nova Campinas) – Dr. Jesuíno Marcondes Machado, 2.432

Flutuare (Swiss Park) – Av. Dermival Bernardes Siqueira, 1.826

JK Acessórios Finos + Amada Papelaria (Cambuí) – Rua Coronel Silva Telles, 182

Lelive (Proença) – Rua Monte Castelo, 186

Lelive (Nova Campinas) – Av. Hermas Braga, 596

Luciana Araújo (Cambuí) – R. Antônio Lapa, 657

Rafa Nemer Confeitaria (Jardim Conceição) – Av. Carlos Grimaldi, 744

Stage 8 Hair & Experience (Taquaral) – R. Jaime Sequier, 1.000

Outros dois pontos do circuito funcionarão como mercado. O Borboletá funcionará como um quintal brincante para as famílias, pois, além das expositoras, oferecerá oficinas para adultos e crianças. Já a Casa Angá focará no público adulto, oferecendo um espaço repleto de arquitetura e design. Confira:

Mercado de Natal no Borboletá (Nova Campinas) – Av. José Bonifácio, 2.339, dias 12, 13 e 14/12, das 10h às 21h, com entrada gratuita e manobrista cortesia

Mercado Alameda (Sousas) – José Antônio Feltrin, 53, dias 9 e 10/12, das 11h às 20h

Sobre o LikeaMOM

O LikeaMOM é um ecossistema de negócios para mulheres, cujo objetivo é conectá-las a clientes, parceiras e a oportunidades de vendas. O grupo nasceu em Campinas, há 9 anos, e está chegando ao total de 500 mulheres envolvidas, dos mais diferentes perfis e segmentos de negócios.

É responsável por uma série de iniciativas online e presenciais, como roda de negócios; talks; grupo de benchmarking, para compartilhamento de boas práticas de negócios; plataforma de associadas, com aulas; além de vitrines online.

