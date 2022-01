Emissão de título e outros serviços eleitorais podem ser feitos em Holambra

O Departamento Municipal de Saúde de Holambra realiza neste sábado, 29, novo Dia V de Vacinação contra a Covid-19. O atendimento será realizado no Salão da Terceira Idade, das 8h às 13h, por ordem de chegada ou até o término das doses. Poderão ser imunizados adultos (1ª ou 2ª dose para moradores acima de 12 anos e 3ª dose para holambrenses com mais de 18 anos) e crianças entre 5 e 11 anos.

Podem receber o complemento (2ª dose) holambrenses que tomaram a 1ª dose da vacina Butantan/CoronaVac há, pelo menos, 21 dias; cidadãos que receberam a 1ª dose do imunizante Fiocruz/AstraZeneca há pelo menos 8 semanas; pessoas a partir de 18 anos que foram imunizadas com a 1ª dose da vacina fabricada pela Pfizer há 21 dias ou mais; adolescentes entre 12 e 17 anos que tomaram a 1ª dose do antígeno da Pfizer há mais de 8 semanas; e holambrenses que receberam o antígeno da Janssen há, pelo menos, 61 dias.

A dose de reforço (3ª dose) será distribuída para moradores acima de 18 anos que tomaram a 2ª dose há, pelo menos, 4 meses. O diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias, reforça que, para a imunização, é necessário apresentar documento oficial com foto. No caso de 2ª ou 3ª dose é preciso levar ainda o comprovante de vacinação anterior. Menores de idade devem apresentar documento oficial com foto, CPF ou Cartão SUS. Na ausência do pai, mãe ou responsável legal é necessário levar o termo disponível em www.holambra.sp.gov.br, na aba Serviços, Vacina: Termo de autorização.

“Esta é a oportunidade de quem não tem disponibilidade de ir ao local de vacinação durante a semana, em função de trabalho ou estudo, para garantir a imunização”, explica Valmir. “Uma chance de pais e filhos, juntos, se protegerem da doença”.

Calendário fixo de vacinação contra a Covid-19

Holambra conta com dias e local fixos para a vacinação contra a Covid-19. A imunização de crianças entre 5 e 11 anos ocorre às segundas-feiras. A aplicação das doses em moradores a partir de 12 anos é realizada às quartas e sextas-feiras no mesmo local, por ordem de chegada, entre 8h e 12h e das 13 às 15h.