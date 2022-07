Roberto Carlos manda fã calar a boca – “Mas a minha mãe tá aqui, hein! Ela quer casar contigo!”. Foi a esse grito de um fã que Roberto Carlos respondeu mandando ele calar a boca. O caso aconteceu na quarta-feira (13) no Qualistage, no Rio de Janeiro.

Uma pessoa que estava na plateia, que ajudou a explicar o episódio e enviou o vídeo que ele fez de outro ângulo. Ele cortou o momento em que Roberto Carlos começa a xingar, pois disse que é fã do cantor e não quer mostrar o ídolo falando palavrão.

vídeo que mostra o momento completo em que o cantor perde a paciência. Neste vídeo, a fala não fica tão compreensível, mas é possível identificar que é o mesmo grito, logo antes de o cantor mandar a pessoa calar a boca.

O fã que enviou o vídeo com o grito mais claro e explicou o caso se chama Hildo Brito. Ele diz que já viu mais de cem shows de Roberto Carlos. “Eu estava lá e foi bem atrás de mim que esse bobão veio gritar.”

Leia Mais

“A galera que já conhece e está acostumada as ir nos shows sabe muito bem que a hora de ir para o palco para pegar a sua sonhada rosa é na hora que ele canta ‘Como é grande meu amor por você’. Faz muito tempo que é assim. Roberto já ficou chateado porque foram todos para a frente do palco na música ‘Cavalgada'”, ele conta.

Roberto Carlos manda fã calar a boca

“Então mulheres mal-educadas e histéricas já começaram a gritar atrapalhando o Roberto, e isso deixou ele nervoso e muito chateado. Ele deu um ‘esporro’ de leve”, conta.

Segundo o assessor do cantor, ele disse neste momento: “Já que vocês vieram antes da hora, façam silêncio.”

Hildo continua o relato: “Chegou a hora de cantar ‘Como é grande o meu amor por você’, ele começa a cantar, eu falo umas palavras bonitas para ele. Ele responde com aquele gesto que todos conhecemos…” Ele mandou um vídeo que mostra este momento anterior:

Roberto Carlos manda fã calar a boca



“Uns 10 segundos depois, aparece esse bobão gritando muito alto dizendo que a mãe dele estava ali e que o Roberto tinha que dar um beijo nela. Foi aí que o Roberto se irritou com razão, porque atrapalhou, desconcentrou ele”, diz Hildo.

O fã ainda diz que Roberto Carlos entrou “de cara fechada” para cantar a última música, “Jesus Cristo”. Ele afirma que o cantor relutou em dar as rosas para as pessoas que estavam perto do lugar em que ele estava.

Roberto Carlos manda fã calar a boca

Roberto Carlos manda fã calar a boca



Hildo acha que o cantor pode ter pensado que o fã que gritou sobre a mãe era ele. Ele diz que o cantor parecia “P… da vida”. Mas, no fim, ele deu a rosa para Hildo e as pessoas que estavam perto do homem que gritou. Leia o final do relato:

“Como eu estava bem de frente, por um momento achei até que ele estava pensando que era eu esse mal-educado. Tanto que acabou a música, depois entrou ‘Jesus Cristo’ e ele de cara fechada. Quando acabou, ele foi direto para o outro lado do palco muito ‘P da vida’ e falou ali para nós que não iria dar as rosas para as pessoas que estavam no meio…”

“Foi aí que ficamos superchateados. Eu mais ainda, porque não merecia pagar pelos outros, até porque quem me conhece, sabe que eu tenho mais de 100 shows do Roberto vistos e que jamais me prestaria a um papel ridículo desse a ponto de deixá-lo tão irritado…”

“Foi então que ele foi para o outro lado, passou novamente direto por nós, e a gente sem entender nada. Acho que Deus tocou o coração dele, e ele viu que nós não merecíamos pagar pelos erros dos outros. Ele deu a rosa para mim e para alguns ali na frente”, Hildo afirma.

Fonte G1

