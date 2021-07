Em visita de Vanderlei Macris, Fernando Capato pede recurso para pavimentação da HBR-253

Com a chegada de novos lotes da vacina contra a Covid-19, Holambra está ampliando o processo de vacinação na cidade. O município abriu nesta quarta-feira, 28, agendamento de vacinação contra a Covid-19 para moradores a partir de 28 anos. O sistema deve ser acessado por meio do portal do governo, em www.holambra.sp.gov.br. A imunização será realizada na sexta-feira, 30, no Salão da Terceira Idade durante todo o dia.

“Para receber a dose é preciso ir até o local de vacinação e apresentar documento oficial com foto, Cartão Cidadão e o protocolo gerado no momento do agendamento”, explica o diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias. Ele diz ainda que, para evitar aglomerações, a recomendação é de que todos respeitem o horário, cheguem com, no máximo, 10 minutos de antecedência e só levem acompanhante se realmente for necessário.

Holambra tem 1.916 casos confirmados de Covid-19 e 14 mortes. Até agora foram aplicadas 13.309 doses da vacina contra a doença no município.