Em São Carlos: Evento voltado para síndicos e gestores de condomínios chega pela 1ª vez à região

São Carlos sediará um dos maiores eventos condominiais do Brasil no dia 9 de fevereiro

O mercado condominial está passando por intensas transformações. Para acompanhar as mudanças que estão surgindo, síndicos e administradores precisam investir em capacitação e atualização constantes.

Para auxiliar os profissionais nessa tarefa, alguns eventos relevantes têm sido organizados em várias partes do país, e agora chegou a vez de São Carlos receber pela primeira vez um dos mais reconhecidos encontros de especialistas do setor, o “Café com Síndico”, que já está em sua 20ª edição.

Organizado em parceria com a empresa Spavier Administração de Condomínios, o evento vai reunir um time de especialistas do meio no dia 9 de fevereiro, no Hotel Nacional Inn, para uma tarde de conversa e troca de informações com um público bastante amplo formado por síndicos, subsíndicos, conselheiros, zeladores, porteiros, tesoureiros, presidentes de associações residenciais, gerentes e gestores prediais. A participação, gratuita para estes profissionais, deverá ser efetivada com a inscrição através do link: https://cafecomsindico.com/eventos.

“Acreditamos ser de importância ímpar um evento desta natureza por trazer inovações e conhecimento não somente para os síndicos, mas, também, para quem atua na área administrativa, aos funcionários e também aos moradores”, ressalta Thiago Spavier, diretor da empresa “Spavier” que atua na gestão e assessoria global a condomínios.

Um dos palestrantes do evento será o Dr. Rodrigo Karpat, referência em direito imobiliário e questões condominiais. O advogado vai abordar as perspectivas do mercado condominial para 2023 e discorrerá sobre temas bastante atuais no cotidiano dos condomínios como assembleia virtual, sindicatura profissional, violência doméstica etc.

“Esse tipo de evento acaba se tornando o espaço perfeito para uma grande troca de informações e ideias entre nós que estamos na área jurídica e as pessoas que atuam na linha de frente como os síndicos, conselheiros, administradores etc, que vivenciam no dia a dia as questões inerentes à gestão condominial. É um espaço propício para networking, apresentação de novas soluções, descobertas e, claro, estabelecer amizades”, afirma.

Profissionalizar e qualificar o setor de condomínios

O evento “Café com Síndico” nasceu em 2019 com o propósito de levar conteúdos de valor para o mercado condominial, promovendo a capacitação profissional de síndicos e prestadores de serviços e aproximando as empresas atuantes neste mercado.

De acordo com a administradora de empresas Luciana Henrique Remondi, uma das idealizadoras da iniciativa, o encontro nasceu com a proposta de oferecer novas estratégias de gestão, conhecimentos e inovações que levem excelência administrativa aos condomínios.

“Nossos encontros são mensais, presenciais, e vão passando de região em região levando ao síndico diversão, networking de qualidade voltado ao mundo condominial e a troca de experiências entre profissionais da área. Os eventos são sempre dinâmicos, alegres e cheios de muita informação atualizada. Nossos palestrantes convidados são profissionais especializados da área que levam, com leveza e interatividade, as mais recentes inovações e tecnologias destinadas à área condominial, visando auxiliar o síndico na gestão e na potencialização dos recursos”, detalha.

O sucesso dessa fórmula e a crescente demanda por novidades nesse mercado já levou o evento para cidades como Jundiaí, Campinas, Indaiatuba, Limeira, Sorocaba, Ribeirão Preto, Americana e agora São Carlos, que é a 20ª edição.

Serviço

Café com Síndico

Data: 9 de fevereiro

Local: Av. Getúlio Vargas, 2330 – Recreio São Judas Tadeu, São Carlos-SP

Horário: a partir das 15h30

Programação:

15h30 – Credenciamento

16h – Palestra – Jorge da Help Síndico

16:45h – Palestra – Atlas Elevadores

17:30h – Um dedo de prosa com Dr. Rodrigo Karpat

ENTRADA GRATUITA para síndicos, subsíndicos, conselheiros, zeladores, porteiros, tesoureiros, presidentes de associações residenciais, gerentes e gestores prediais

INSCRIÇÕES ATRAVÉS DO LINK: https://cafecomsindico.com/eventos

