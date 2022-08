Em parceria com a Prefeitura, Sebrae ensina empresas como vender para o Poder Público em Artur Nogueira 

Palestra gratuita irá abordar os benefícios que a lei oferece aos MEIs, ME e EPPs; Saiba o que é necessário para entrar nesse mercado

As contratações públicas podem ser um grande negócio para os empresários. Por isso, o Sebrae em parceria com a Prefeitura de Artur Nogueira está promovendo uma palestra sobre como vender para o Poder Público. O evento é gratuito e será veiculado no YouTube no dia 17 de agosto a partir das 19h. As inscrições já estão abertas.

As empresas interessadas podem realizar cadastro online (https://forms.office.com/r/yzznwCT8zD). Basta preencher um formulário com o NOME COMPLETO, CPF, CNPF, DATA DE NASCIMENTO, ENDEREÇO, CIDADE, CEP, TELEFONE, E-MAIL e concordar com um termo de consentimento e tratamento de dados. Este irá autorizar o compartilhamento das informações do empresário com o Sebrae-SP e com as empresas parceiras, conforme a Lei Geral de Proteção a Dados Pessoais.

O prefeito Lucas Sia afirma que essa é uma alternativa para preparar as empresas locais para participar dos processos de contratações públicas. “Vender para o governo municipal é um bom negócio para os empreendedores, porém é necessário que tudo seja feito aliado às boas práticas de negócios. Torço para que os empresários nogueirenses aproveitem essa oportunidade de ter acesso à conhecimento prático com dicas e cuidados oferecidos pelo Sebrae”, relata o chefe do Poder Executivo.

De acordo com o Departamento de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura, a palestra abordará três tópicos: Saiba vender para órgãos públicos; entendendo como participar de licitações e pregões; e saiba as novas regras e mudanças para 2023.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer fica bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado.