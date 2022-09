Em Morungaba: Sede da Vigilância Epidemiológica recebe Campanha de Vacinação pela primeira vez

A Prefeitura da Estância Climática de Morungaba, por meio do Departamento de Ação e Inclusão Social, implantou no final de 2019 o Programa “Criança Feliz” que atualmente atende quase 100 crianças do município.

O Programa Criança Feliz é uma estratégia alinhada ao Marco legal da Primeira Infância de caráter intersetorial e com a finalidade de promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, considerando sua família e seu contexto de vida.

O “Criança Feliz” tem como público prioritário gestantes; crianças de até três anos e suas famílias inscritas no Cadastro Único e crianças de até seis anos e suas famílias que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

A principal ação do Programa Criança Feliz é a realização de visitas domiciliares. As visitas são ações desenvolvidas pelos visitadores na residência da família incluída no programa.

A diretora do Departamento de Ação e Inclusão Social, Monique Molena, explica que as visitas representam uma estratégia de aproximação dos serviços com a família atendida e, por isso, favorecem um reconhecimento mais preciso das características, potencialidades e necessidades de cada contexto, resultando em propostas de intervenção singulares, pertinentes a cada realidade.

Por meio de visitas domiciliares às famílias inscritas no Cadastro Único, a equipe do Criança Feliz composta por três visitadoras e uma supervisora fazem o acompanhamento e dão orientações importantes para fortalecer os vínculos familiares e comunitários e estimular o desenvolvimento infantil.

O Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) é a unidade de referência para acesso ao Programa. As crianças atendidas pelo programa são acompanhadas semanalmente pela equipe de visitadores.

Em Morungaba, as famílias interessadas em aderir ao programa podem entrar em contato com o CRAS, por meio dos telefones (11) 4014-4703, (11) 95320-7774 (WhatsApp) ou pessoalmente no endereço Rua Geraldo Guerreiro Torres, nº 100, Brumado, de segunda a sexta-feira, das 8 às 12h e das 13 às 17h.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer fica bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui