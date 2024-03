Em Morungaba: Desenvolvimento do Turismo é tema de reunião de prefeitos da Aprecesp  

O prefeito da Estância Climática de Morungaba, Marco Antonio de Oliveira, participou neste sábado, 09, da 1ª Reunião das Prefeituras Associação das Prefeituras das Cidades Estância do Estado de São Paulo (Aprecesp), no Espaço Cultural Almeida Júnior, em Itu. A abertura do evento foi conduzida pelo presidente da Aprecesp, Leandro Corrêa, seguida pelas boas-vindas do prefeito anfitrião, Guilherme Gazzola, e uma saudação do secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena.

Diversas autoridades estiveram presentes, incluindo a coordenadora estadual de Turismo, Ana Cristina Clemente; a diretora do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (Dadetur), Aline de Assis Bernardo; Silvana Botta, da CDHU; Aristides Cury, presidente da Skal SP e VP do Núcleo de Turismo da ADVB, e Ruzibel Sena, assessora do deputado estadual Edmir Chedid.

O secretário Roberto de Lucena apresentou os dados do Dadetu, com 110 obras inauguradas e 212 convênios assinados em 2023. Para as estâncias, foram destinados R$282 milhões, com R$288 milhões aplicados no mesmo ano. Em 2024, já foram inauguradas 18 obras, e há expectativa para a inauguração de mais 100 ao longo do ano. No entanto, os recursos para 2024 estão totalmente contingenciados. Existem ainda R$841 milhões em restos a pagar, sendo R$492 milhões relativos a convênios anteriores a 2023 e R$349 milhões referentes a convênios assinados em 2023.

O secretário Roberto de Lucena ressalta a necessidade de união para agilizar a execução das obras, reduzir os restos a pagar e solicitar o desbloqueio do contingenciamento, destacando que este não representa um corte, mas sim um congelamento de recursos.

Durante seu pronunciamento, o prefeito de Morungaba Marquinho Oliveira reportou diretamente ao secretário Lucena algumas das necessidades das estâncias paulistas em relação ao desenvolvimento turístico. O secretário por sua vez se colocou aberto ao diálogo e à disposição do prefeito morungabense e de todos os prefeitos das estâncias.

Na ocasião foi assinada a Carta de Apoio ao Creditur e à Aprecesp pelo secretário Roberto de Lucena e o presidente Leandro Corrêa que também anunciou futuras reuniões da nova diretoria com a Frente Parlamentar do Turismo e a Comissão Permanente de Turismo da Assembleia Legislativa, visando debater sobre a nova legislação do Fumtur e buscar novos investimentos federais para impulsionar o desenvolvimento do turismo no estado de São Paulo.

