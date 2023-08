Em debate com relator da Reforma Tributária, Abrasel defende permanência de alíquota especial para bares e restaurantes

Evento no Espaço Santa Filomena é voltado a síndicos, subsíndicos, conselheiros, zeladores, porteiros, tesoureiros, presidentes de associações residenciais, gerentes e gestores prediais e advogados

A cidade de Jundiaí recebe na próxima quinta, 17, um dos maiores eventos sobre inovação, tecnologia, sustentabilidade e conhecimento a respeito do mundo condominial. O “Condomínio do Futuro”, promovido pelo Café com Síndico, terá como grande novidade a construção de uma torre de condomínio dentro do salão, que mostrará de forma interativa todas essas novas tendências, o lançamento do Manual do Síndico e ainda homenagem aos pais síndicos, que irão participar do sorteio de brindes e um prêmio especial de R$ 1.000,00. A programação tem início a partir das 16h30 no Espaço Santa Filomena. O local contará com abertura com show de luzes, a presença de robô de LED, plataforma 360º, praça de alimentação e estacionamento gratuito.

As inscrições para o evento, que também vai reunir especialistas, palestrantes e expositores, já estão abertas no site do Café com Síndico: https://cafecomsindico.com/eventos. A entrada é gratuita para síndicos, subsíndicos, conselheiros, zeladores, porteiros, tesoureiros, presidentes de associações residenciais, gerentes e gestores prediais e advogados.

“Queremos que as pessoas se conectem, encontrem novas informações, estabeleçam contatos com empresas e consigam promover a união entre si que resulte em novas e inovadoras soluções em prol de uma gestão mais eficiente, tecnológica, moderna e transparente no dia a dia de seus condomínios”, ressalta a administradora de empresas e diretora do Café com Síndico, Luciana Henrique Remondi.

Lançamento do Manual do síndico

O Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo (CRT-SP) está preparando uma novidade para o evento: o lançamento do Manual do Síndico, elaborado com o objetivo de orientar os síndicos quanto à contratação de profissionais técnicos, devidamente habilitados e registrados no CRT-SP, para serviços gerais em condomínios residenciais e comerciais, de acordo com suas atribuições.

“Se contratarem empresas ou prestadores de serviços sem registro para execução de atividades especializadas, os síndicos estarão colocando o imóvel em risco e, de maneira ainda mais grave, a integridade física dos condôminos, podendo ser destituídos do cargo, mediante aprovação em assembleia, por não administrarem convenientemente o condomínio, nos termos do artigo 1.349 do Código Civil”, aponta o diretor administrativo do CRT-SP, Welington Guilherme Rezende.

O manual, que será disponibilizado gratuitamente em forma livro e digitalmente, elenca os principais serviços que os técnicos podem realizar em condomínios; e explica como encontrá-los por meio da plataforma Técnico que Faz. “O Manual do Síndico que elaboramos com muito cuidado incluindo legislações e informações importantes ao síndico vem contribuir com os eventos do Café com Síndicos como ferramenta de consulta que pretendemos juntos divulgar e compartilhar com todos os responsáveis por condomínios”, pontua Rezende.

O representante do CRT/SP acredita que o Café com Síndico é um evento que traz a oportunidade de informações e parcerias com prestadores de serviço e profissionais técnicos com registro no conselho profissional. “Evento de importância que penso melhorar e qualificar a prestação de serviço não somente aos síndicos, mas aos moradores de condomínio. Fiquei impressionado, como expositor do CRT/SP na primeira participação, com a qualidade da organização, com o carinho com que a equipe da Luciana (Remondi) atende a todos”, declara.

Para Wellington Rezende, o Café com Síndico deveria ser replicado em muitas cidades para que as oportunidades para quem é expositor, principalmente síndicos, sejam difundidas. “Durante a exposição observei a interação dos síndicos com os expositores e o quanto colaboramos com mudanças e sugestões na contratação de profissionais técnicos que prestam praticamente 80% dos serviços dentro dos condomínios”, comenta.

Grade de palestras

Palestra Dr. Vander Ferreira de Andrade – Desafios da Gestão Condominial do Futuro

Painel tira-dúvidas com Dr. Nilton Lourenção

Depoimento de um Síndico sobre como implementou ESG -Governança ambiental, social e corporativa em seu condomínio

Palestra Ferracini – A importância do treinamento para os profissionais de segurança que atuam no segmento condominial

Serviço

Café com Síndico em Jundiaí – “O Condomínio do Futuro”

Data: 17 de agosto de 2023

Local: Espaço Santa Filomena

Endereço: Av. Comendador Antônio Borin, 4600 – Caxambu, Jundiaí

Horário: 16h30 às 22h

ENTRADA GRATUITA para síndicos, subsíndicos, conselheiros, zeladores, porteiros, tesoureiros, presidentes de associações residenciais, gerentes e gestores prediais.

Inscrições através do link: https://cafecomsindico.com/eventos

Mais informações:

Luciana (19) 98132-6667

Lucimeire (19) 99778-5251

(19) 99766-9075. E-mail: [email protected]

