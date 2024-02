Em convenção estadual, federação PSDB-Cidadania confirma pré-candidatura de Rafa Zimbaldi a prefeito de Campinas

Parlamentar obteve sinal verde do grupo político que pretende apostar em cidades estratégicas como Santo André, Ribeirão Preto, São Bernardo do Campo e Campinas; levantamento do Paraná Pesquisas aponta Rafa Zimbaldi no 2° turno das eleições municipais

O deputado estadual Rafa Zimbaldi (Cidadania) teve seu nome confirmado oficialmente como pré-candidato a prefeito de Campinas-SP pela Federação PSDB-Cidadania para as eleições municipais de 2024. O anúncio aconteceu nesse domingo, 25, durante a convenção estadual do PSDB paulista, realizada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

O evento reuniu correligionários e lideranças de ambas as siglas e que compartilham os mesmos ideais políticos para o pleito de outubro próximo.

Entre os principais nomes que ratificaram a pré-candidatura de Rafa Zimbaldi à Prefeitura de Campinas está o de Marco Vinholi, que deve assumir novamente a Presidência da Executiva Estadual do PSDB em São Paulo; o do presidente estadual do Cidadania, deputado federal Arnaldo Jardim; além do governador do Rio Grande do Sul e membro da Nacional do PSDB, Eduardo Leite; do ex-governador goiano e ex-senador Marconi Perillo, novo líder dos tucanos no Diretório Nacional; e o do prefeito de Santo André-SP e presidente da Federação PSDB-Cidadania em solo bandeirante, Paulo Serra.

O movimento do PSDB-Cidadania fortalece o protagonismo das siglas para as eleições municipais deste ano. A ideia é que a Federação tenha pré-candidatos próprios para a majoritária em cidades de segundo turno, como Santo André, São Bernardo do Campo-SP, Campinas-SP, Ribeirão Preto-SP e Guarulhos-SP, só para citar algumas.

Dados do Censo Demográfico 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que Campinas, por exemplo, manteve a posição de 14º município mais populoso do Brasil e o terceiro maior no estado, com mais de 1,1 milhão de habitantes. Campinas fica atrás somente da capital paulista e de Guarulhos-SP:

“A convenção estadual do PSDB foi muito positiva e renova nossas energias para a disputa eleitoral deste ano. A Federação PSDB-Cidadania está empenhada em eleger prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em 2024, e Campinas é cidade estratégica neste processo”, analisa Rafa.

2° Turno

O desempenho do pré-candidato a prefeito de Campinas pelo Cidadania tem sido positivo nos últimos levantamentos dos institutos de pesquisa, o que o credencia para o segundo turno das eleições municipais.

Estudo do Paraná Pesquisas de outubro de 2023 consolida Rafa como alternativa competitiva para a troca de gestão na cidade, hoje comandada por Dário Saadi (Republicanos).

O pré-candidato do Cidadania aparece em segundo lugar, com 24,9% das intenções de voto, empatado tecnicamente com o primeiro colocado e bem à frente do terceiro lugar. O prefeito pontua 33,7%.

Para Rafa, os números mostram o reconhecimento de seu trabalho na Alesp, além de sinalizar insatisfação da população de Campinas com o atual governo. Apenas 37,2% dos eleitores consideram ótima ou boa a atual gestão municipal:

“Se a eleição fosse hoje, estaríamos no segundo turno. E, só de ser lembrado pelo povo de Campinas, já é motivo de orgulho e de gratidão. Sinal de que o nosso trabalho na Assembleia Legislativa vem atendendo aos anseios de nossa gente. Por outro lado, e não digo isso com felicidade, os números também apontam que a população está insatisfeita e sofrendo com a falta de cuidado e de atenção da atual gestão”, conclui Rafa.

