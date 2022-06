Eip Cred inaugura novo espaço

Os estudantes da Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Oscar de Almeida receberam uma visita diferente na manhã desta segunda-feira, 27. A equipe do Canil da Guarda Municipal de Jaguariúna levou cães para interagir com as crianças.

Entre uma aula e outra, os alunos se divertiram com o cão Terra Nova e o cão Ralf. Sob o comando dos guardas municipais os animais fizeram uma apresentação e os alunos puderam brincar com eles e perder o medo.

Nesta terça-feira, 28, a equipe da guarda volta a unidade para fazer uma nova apresentação para outro grupo de estudantes.

A secretária de Educação, Cristina Catão, explica que a apresentação do Canil da GM faz parte do projeto Tudo Sobre Mim realizado na EMEI nos últimos dias. “Inicialmente as crianças levaram seus Pets para a escola, mostraram aos amigos, e falaram as características e curiosidades deles. Agora os alunos estão interagindo com os cães da GM, claro, respeitando as condições de descanso dos animais”, disse a secretária.