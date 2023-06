Educação é tema de evento da RMC no Royal Palm Plaza em Campinas

Com a presença de prefeitos da região e secretários de Estado, Conselho de Desenvolvimento discute soluções tecnológicas e em gestão da educação na próxima segunda-feira, 12

O Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas (RMC) e o Instituto Movimento Cidades Inteligentes (IMCI) apresentam na próxima segunda-feira, 12, ações e alternativas em soluções tecnológicas, de gestão e de governança a serviço da educação. O levantamento integra um pacote de seis áreas estruturantes de coleta de dados e diagnósticos do projeto Infratech – Gestão Pública Inteligente, do IMCI, que auxilia as ações do Conselho de Desenvolvimento da RMC. O evento será realizado na Sala Infante Dom Henrique, do Royal Palm Hall, às 9h, em Campinas.

Além dos prefeitos da RMC, deverão participar do evento secretários municipais e o subsecretário de Convênios com Municípios e Entidades Não-Governamentais, da Secretaria de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, Ronaldo Camargo; o professor Caio Fontana, coordenador da Fundação Vanzolini; Milton Burgese, representante da Latam Cloud Google Public Sector, e Eduardo Gomide, da Foreducation EdTech.

“O evento é a continuidade dos seis eixos estruturantes que iniciamos em março, com o tema saúde. Agora, com o tema educação, damos continuidade a essa estratégia, e ainda teremos mais quatro eventos cobrindo os demais eixos da nossa proposta, que são segurança, saneamento básico, energia e mobilidade”, explica o presidente do Conselho de Desenvolvimento da RMC e prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis (MDB).

“Esse evento, sobre educação, é muito importante pelo caráter amplo, olhando para a governança da educação nos municípios, na relação de dados entre o Estado e a União, permitindo que haja uma estruturação na coleta e organização de dados, desde os aspectos básicos de educação, como a capacidade dos professores de ensinar, a qualidade do ensino e métodos de gestão das escolas, até a capacitação dos agentes públicos, professores, diretores e outros”, afirma o presidente do IMCI, Luigi Longo. “O Infratech Educação tem um olhar para a política pública e também para a capacitação dos agentes públicos com relação ao tema Big Data”, completa.

“O governador Tarcísio de Freitas possui um histórico de visão municipalista pelos órgãos e entidades que dirigiu. Deste modo, saúda como bem-vinda toda e qualquer iniciativa em que os municípios são protagonistas, em especial aquelas em que se congregam em associações, aglomerações ou consórcios. É, portanto, com satisfação que o Governo do Estado participa deste evento, apresentando suas novas políticas públicas, novas tecnologias e novas metas que imprimem qualidade aprimorada da gestão do Executivo estadual junto às 645 cidades paulistas, beneficiando ao final a população com melhores serviços”, afirma Ronaldo Camargo.

Infratech

A plataforma Infratech foi lançada em 2022, pelo Conselho de Desenvolvimento da RMC, com o objetivo de desenvolver os municípios com foco em inovação, economia, eficiência e transparência. O projeto já conta com a certificação de 44 representantes das prefeituras que participaram do curso Infratech e estão aptos à sistematização da coleta de dados, com segurança e de maneira normatizada.

O objetivo do Infratech é sensibilizar os agentes públicos para o entendimento dos benefícios que o adequado gerenciamento de dados pode trazer aos municípios e o impacto evolutivo que a tecnologia pode oferecer.

Serviço

Apresentação do “Infratech – Soluções para Educação”

Data: 12/06/2023

Horário: 9h

Local: Royal Palm Plaza Resort – Sala Infante Dom Henrique

Endereço: Av. Royal Palm Plaza, 277, Portão G – Jardim Nova Califórnia – Campinas

