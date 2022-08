Educação de Jaguariúna conclui Projeto Folclore com apresentações nas EMEIs

Jaguariunenses defendem que a coroa deve ficar para os candidatos da cidade

Como parte da tradição, toda edição o Rodeio de Jaguariúna elege o rei e a rainha da festa. Neste ano não é diferente. Os interessados em ocupar os cargos puderam se inscrever em julho, enviando um vídeo de 30 segundos, e um júri escolheu 15 candidatos em cada categoria com base em critérios como justificativa, desenvoltura e ‘hype roça’.

Agora, na 2ª fase do concurso, os selecionados serão submetidos a escolha do público em enquetes no G1 entre os dias 05 e 09 de setembro. Dentre eles, nove dos postulantes a rei e rainha são jaguariunenses, sendo dois rapazes e sete moças. Os vencedores disputam a votação final, que vai durar 48 horas, ao contrário das eliminatórias, que têm duração de um dia.

Pensando em um evento da magnitude que é o Jaguariúna Rodeo Festival e nos nove selecionados da cidade até o momento, os postulantes defendem que a coroa seja jaguariunense. Saiba quem são e confira suas justificativas:

Postulantes a rei

Michel da Silva Santiago

Para Michel, a sensação de estar na segunda fase do concurso é muito gratificante. Significa que ele fez uma boa apresentação e que algo de diferente chamou a atenção dos jurados.

“Acredito muito que tenha sido a forma pela qual justifiquei a resposta do porquê deveria ser o rei. Eu cresci no meio do campo e sempre estive ligado ao meio digital, moda, e tudo mais… pensei que o rodeio da minha cidade deveria ser representado por alguém que realmente entrasse nessa por paixão, honra a nossa tradição e, claro, muito estilo. Então vou repetir novamente: “se a história acontece aqui, a coroa tem que permanecer!”.

Victor Franco de Oliveira

Victor conta que ficou feliz por ter conquistado seu lugar nesta 2ª fase e entende que isto é resultado de ter entregue um vídeo dentro das regras: com postura, desenvoltura e hype roça. O selecionado espera muito passar para a fase das eliminatórias e conta com a ajuda de todos.

“E eu acho que pessoa de Jaguariúna representar o rodeio da cidade é uma coisa muito mais leal do que uma pessoa de outra cidade. Eu sinto que vou representar a cidade e o rodeio por estar no meio das provas de montaria e rodeios em geral, seguindo uma tradição da minha família que veio por parte dos meus avós. Tenho certeza que meu vô vai ficar muito orgulho em ver o neto dele lá, representando a cidade”.

Postulantes a rainha

Brenda Reis Galvão Silva

Quando saiu a lista oficial das selecionadas para a segunda fase Brenda estava na faculdade e começou a receber várias mensagens e ligações das suas amigas contando a novidade. Ela ficou paralisada, sem acreditar que aquilo estava acontecendo.

“Para ser sincera ainda não caiu a minha ficha que eu sou uma das 15 selecionadas para o concurso e com toda certeza estar passando por essa experiência tá sendo uma das melhores coisas da minha vida. Com toda certeza acredito que mereço ganhar e ser a rainha do rodeio porque isso tudo não é somente um simples sonho pra mim, é algo que estava tão longe do meu alcance e desde que vi meu nome na lista de selecionadas reafirmei ainda mais que vim para ganhar. Eu sou moradora de Jaguariúna e estou aqui para representar todas as mulheres negras, não só as negras como todas as mulheres brasileiras e tenho certeza que isso vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas como incentivo para que acreditem nelas, como eu estou acreditado em mim”.

Fabiana Ramos

Fabiana acredito que tenha sido escolhida por conta de sua história de vida. Ela acredita que essa edição do evento está saindo do óbvio e trazendo pessoas com características únicas e com uma trajetória diferenciada.

“Para mim é honra por ser uma mulher hermafrodita ter a oportunidade de fazer história e ser a única do País a disputar um concurso assim. Tenho certeza que isto fará a diferença e serei um exemplo de superação e motivação para as pessoas que nasceram diferente ou que sofrem algum tipo de preconceito”, diz.

Além disso, sagrar-se rainha seria como finalizar ciclo de uma trajetória e de sucesso, poder vencer em algo que sempre amou. “Sempre tive contato com animais e rodeios fazem parte da minha vida. Sempre morei em chácara, então vivo nesta cultura. Precisamos de pessoas diferentes para fazer a diferença, empoderar pessoas que já sofreram preconceito devido racismo, sexualidade, etnia, religião. Só as pessoas que já sofreram alguma discriminação sabem onde dói e o que pode ser mudado”.

Gislaine Correia Simina

Estar entre as 15 finalistas é uma sensação surreal para Gislaine. Ela conta que se sente a mulher mais feliz de Jaguariúna.

“Eu quero muito ser a rainha, pois sou jaguariunense da gema. Conheço cada lugar e acompanho o rodeio desde a época do Parque Santa Maria, já vi rainha ser eleita e não gostar de roça, já vi rainha ser eleita sendo de outra cidade, mas nesse ano Jaguariúna precisa de uma rainha raiz que além de amar o meio rural, ama cheiro de terra, cheiro de mato, comida caipira”, defende a selecionada.

Ela acredita que estar na roça é colecionar momentos de história, como selar um cavalo, tocar berrante levando gado para beber água, comer comida feita no fogão de lenha, tomar café com biscoito de polvilho, pular a cerca para pegar manga e correr de vaca, olhar pro céu e ver mais estrela que na cidade.

“Essas coisas para mim são algumas das mais gostosas que existem no mundo e por gostar disso tudo e viver isso tudo, eu mereço ser a rainha do Rodeio de Jaguariúna, porque carrego comigo a humildade, simplicidade, carisma e simpatia de uma verdadeira rainha da roça que quer estar com a coroa na cabeça para mostrar que uma jaguariunense sabe onde é seu lugar”.

Laura Gião Frade

Quando fez a inscrição, Laura acreditava que não conseguiria estar entre as selecionadas por achar o conceito de beleza padrão: mulher alta, magra, cabelo liso, pele perfeita, prevaleceria na escolha. “Eu olhava para o concurso e nunca me via naquele lugar. Desde pequena sempre fui mais gordinha e na adolescência sofri muito bullying por isso, e por mais que hoje eu ame mais o meu corpo e estou me cuidando mais, sempre tive problema de autoconfiança e autoestima”, conta Laura.

Mas, no ano de 2021, ao ver a atual rainha Larissa Davide receber a coroa, Laura sentiu-se empoderada e desejou muito ocupar aquele lugar em uma próxima oportunidade. “Desde lá joguei para o universo que seria a rainha. Meu texto de apresentação estava pronto desde julho, quando o concurso nem havia sido divulgado ainda”, revela.

“Eu sou de Jaguariúna desde que nasci. Vejo o rodeio desde pequena e na primeira vez que tive idade suficiente para participar foi muito marcante e continuo indo até hoje. Para ser a rainha tem que conhecer a cidade, passar confiança, carisma e representar a cidade. Tem que ser uma pessoa que entenda esse mundo. Não é só um festival, é uma tradição”.

Maria Eduarda Cardozo Fabrini da Silva

Para Duda, ter sido selecionada e poder sentir tanto carinho e apoio com certeza é uma das sensações mais prazerosas e eufóricas que ela já pode ter. “Acredito muito que os jaguariunenses não estão para brincadeira quando se unem pra fazer essa coroa ser da nossa casa, onde ela pertence. Fazer parte dessa mobilização tem sido extraordinário. Uma experiência única”, justifica.

Duda conta que desde muito pequena via seus tios e tias participando ativamente de competições e rodeios, mas, não acreditava que de fato poderia ser uma realidade para ela, pois seu caminho até aqui tem sido um pouco diferente dos caminhos trilhados por sua família.

“Eu acredito que eu deva ter a honra de ser nomeada rainha do rodeio justamente por mostrar que podemos ir pra onde quisermos, chegar onde bem entendermos, sem perder nossas raízes. Eu cresci no meio da cultura country, em Jaguariúna, na terra do rodeio. Eu sei muito bem onde minhas raízes foram fincadas. Todo meu caráter e criação é devido à toda história da minha família. Eu tenho energia o suficiente pra carregar o nome e a história da nossa cidade e da minha família em cima daquele palco ao ponto de todos se orgulharem. A tradição e a nova geração vão se encontrar, com toda certeza”.

Maria Julia Romagnoli

Majú, como é conhecida, conta que se sente muito honrada, pois era algo que ela desejava muito. “Eu não consegui me aguentar quando recebi o resultado, foi uma felicidade enorme”, conta.

“Acho que devo ser a rainha do rodeio, pois me dediquei a isso. Desde quando a organização divulgou o concurso eu estudei sobre o tema, fui atrás e entreguei o melhor. Fiz o melhor vídeo, escolhi a melhor roupa, fiz com dedicação e entreguei o que eles queriam. Nasci aqui, cresci aqui e acho que a coroa tem que ficar aqui, por isso acho que devo ser a rainha”.

Yasmin Fernanda Gomes da Silva

O sentimento de Yasmin até o momento é de gratidão e empolgação em estar fazendo parte da seletiva e poder disputar a coroa da edição. Ao mesmo tempo ela sente como se a ocasião estivesse a tornando forte.

“Forte porque sei que as faixas e a coroa vêm com um peso de responsabilidade enorme, e não só por estar representando Jaguariúna, mas também por reconhecer todos acontecimentos desde lá atrás até hoje, que vem nos obrigando a sermos mais fortes. Eu, Yasmin, ficaria honrada por carregar esse “fardo” de bravura, respeito, diversão e como diz nossos jurados: a ‘unicidade’. É o que nosso rodeião deve representar. Esse é o nosso hype da roça”.

