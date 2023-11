Educação de Artur Nogueira abre vagas para estágio remunerado de pedagogia

Convite pode ser trocado por 2 litros de leite a partir desta sexta-feira, 24; concurso acontece em 02 de dezembro, com 40 candidatas inscritas

Os ingressos para a 25ª edição do Miss Artur Nogueira Mirim poderão ser trocados por 2 (dois) litros de leite a partir desta sexta-feira, 24, na Loja Adriana Simoni. Com o tema “Educação, o futuro do país”, 40 candidatas, entre 7 e 10 anos, abrilhantarão as passarelas do concurso.

Esse ano, estão sendo disponibilizados 600 convites e, de acordo com a organização, eles devem ser trocados até o dia 01 de dezembro (ou até esgotarem os ingressos). Não haverá troca durante ou no local do concurso.

O Miss Artur Nogueira Mirim 2023 acontece no dia 02 de dezembro, sábado, no Salão da AIDAN, a partir das 20h, com a renda do bar totalmente revertida para a instituição.

Além disso, todo o montante de leite arrecadado será doado ao Fundo Social de Solidariedade, que repassará às famílias e entidades assistidas pela Promoção Social.

Miss mirim

O evento é organizado pelo missólogo e promotor de eventos, Paulinho Munhoz. Para ele, o concurso busca desenvolver a autoestima das garotas, além de promover a integração, desenvoltura, postura e espírito de participação. “Ao longo dos vários ensaios, as meninas têm aulas de passarela, postura, dança, tudo com muita alegria e aprendizado”, comenta.

A vencedora do concurso representará Artur Nogueira em concursos estaduais, além de ganhar vários prêmios do comércio local. A atual Miss Artur Nogueira Mirim é a Lívia Dias.

