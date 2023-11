Cultura de Jaguariúna promove “Baile de Gala”

Reunião terá a presença do ministro Alexandre Padilha

Jaguariúna será a sede da última reunião do ano do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas (RMC). O encontro será realizado neste sábado, 25, às 9h, no Hotel Matiz, em Jaguariúna, e vai contar com a presença do ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha.

A reunião do colegiado será mais uma vez liderada pelo presidente do Conselho da RMC e prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis (MDB), e contará com as presenças dos demais prefeitos da região, além de outras autoridades e convidados.

O ministro deverá apresentar aos prefeitos o novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal. O novo PAC deverá impulsionar obras pelo país e acelerar o desenvolvimento da economia.

O Hotel Matiz fica na Avenida Armando Mário Tozzi, 1.400, próximo à Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros (SP-340).

