Dupla João Vitor & Samuel agitará Artur Nogueira neste sábado

Músicos se apresentam a partir das 20h, na Praça da Fonte; na sequência, DJ Falcone assume o palco

Os fãs de música sertaneja têm um compromisso marcado para este sábado, 16, em Artur Nogueira. A dupla João Vitor & Samuel se apresentará na Praça da Fonte/Coreto a partir das 20h, prometendo uma experiência envolvente para os amantes do sertanejo raiz e universitário.

O show integra a programação especial “Natal Encantado no Berço da Amizade”, promovida pela Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Cultura & Turismo.

De acordo com o secretário da pasta, Joaquim Pinheiro, a programação está recheada e promete agradar a todos os públicos.

DJ Falcone

Após a apresentação da dupla sertaneja, o DJ Falcone assume o palco com o melhor da música eletrônica. Ele proporcionará uma viagem no tempo com uma seleção variada de música eletrônica, incluindo House dos anos 90, syntpop, dancemusic, versões estendidas, flashback, pop nacional e internacional, entre outros gêneros.

Joaquim Pinheiro, secretário de Cultura & Turismo, destaca a riqueza da programação, reiterando o compromisso de oferecer entretenimento de qualidade para todos os públicos. “A expectativa é de uma noite animada e diversificada, unindo diferentes estilos musicais em um só evento”, disse.

Cultura Rock Especial

14 de dezembro

A partir das 20h

Praça da Fonte / Coreto



2ª edição do Bíblia na Praça

Realização: Comean (Conselho de Ministros Evangélicos)

Shows musicais com a Banda Kadoshi, cantora Talita Martins e igrejas locais

15 de dezembro

A partir das 20h

Praça da Fonte / Coreto



Show com a dupla João Vitor & Samuel

16 de dezembro

A partir das 20h

Praça da Fonte / Coreto



Telão de clipes anos 80 / DJ Falcone

16 de dezembro

A partir das 21h30

Praça da Fonte / Coreto



Festa de Natal para famílias vulneráveis

17 de dezembro

9h às 15h

Praça CEU as Artes



Show com o grupo Samba Brazucas

17 de dezembro

A partir das 20h

Praça da Fonte / Coreto



Show musical

18 de dezembro

A partir das 20h

Praça da Fonte / Coreto



Concerto Orquestra Sinfônica Jovem feat. Derico feat. Paulo Ricardo

19 de dezembro

A partir das 20h

Praça da Fonte / Coreto



Despedida do Papai Noel

22 de dezembro

19h às 21h

Réplica da Estação



Virada de ano / Réveillon

Show com Paloma Custódio e DJ Bruno Henry

31 de dezembro

A partir das 22h

Praça da Fonte / Coreto

