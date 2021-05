“Drive Thru” no Estádio Municipal de Pedreira imuniza mil moradores contra a Covid-19

No sábado, 22, a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura realizou a aplicação da segunda dose das vacinas Coronavac e Astrazeneca contra a Covid-19. A ação foi realizada em formato drive thru nas dependências do Estádio Municipal Wanderlei José Vicentini.

Segundo a secretária de Saúde, Ana Lúcia Nieri Goulart, foram aplicadas mais de mil doses das vacinas. “Com o grande número de pessoas para serem imunizadas nós decidimos realizar o drive thru no Estádio Municipal, muito mais amplo que o Terminal Rodoviário, e assim não interferimos no trânsito de veículos nas ruas do entorno e tudo correu dentro do programado, destacando o dedicado trabalho de nossa equipe técnica e o importante apoio dos Bombeiros”, enfatiza Ana Lúcia.

Durante a vacinação também foram arrecadados alimentos para a Campanha “Vacina Contra a Fome” desenvolvida pelo Fundo Social com o objetivo de favorecer as famílias que mais precisam de apoio neste momento da pandemia.

A Campanha de Vacinação contra a COVID-19 tem sequência durante a semana nos Postos de Saúde, lembrando que é necessário realizar o agendamento pela Central de Atendimento ao Cidadão – Telefone 156, celulares: 99603-0156, 99661-0156, 99693-0156, 99909-0156, pelo aplicativo eouve no site da Prefeitura ou no Posto de Saúde mais próximo de sua residência.

Além da segunda dose, o Plano Nacional de Imunização está atendendo o seguinte grupo: Pessoas com 60 anos ou mais; Pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada de 45 a 49 anos; Pessoas com comorbidades a partir de 45 (Carta Médica); Pessoas com Síndrome de Down de 18 anos ou mais; Doença Renal crônica em terapia renal (diálise) de 18 anos ou mais; Transplantados de órgão sólido e medula óssea imunossuprimidos de 18 anos ou mais: Gestantes com comorbidades e Carta Médica, além de Puérperas com comorbidades de 18 a 59 anos.