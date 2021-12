Doria assina criação de distrito turístico com potencial de R$1,8 bilhão em investimentos até 2026

Primeira edição do evento homenageia o artista José Antonio da Silva; exposição segue até o dia 08 de janeiro e pode ser visitada virtualmente

O “Salão Paulista de Arte Naïf”, que já passou pelo Museu de Arte Sacra de São Paulo (MAS-SP), segue até o dia 08 de janeiro no Museu Municipal “Dr. João Baptista Gomes Ferraz” de Socorro. A primeira edição do evento – realizado pela Totem, Barthô Naïf e Cia Arte Cultura – homenageia o artista José Antonio da Silva e apresenta mais de 200 obras de artistas de 40 cidades do Estado de São Paulo. São pinturas, colagens, desenhos, aquarelas, gravuras, esculturas, entalhes, bordados, costuras e modelagens. A exposição também pode ser visitada virtualmente no site www.spartenaif.com.br.

“O Salão busca mapear, registrar, experimentar, valorizar e difundir a arte naïf produzida no nosso Estado, que abriga artistas de todos os cantos do mundo. Nesta mostra, cada criador lança seu olhar sobre a terra paulista de maneira livre e independente, dando vazão às suas percepções de mundo, com suas formas e cores peculiares, ajudando a pensar e a erguer um amanhã, como é próprio das produções naïfs, pleno de otimismo”, diz a artista plástica Marinilda Boulay, uma das curadoras do evento ao lado de Odécio Visintin Rossafa Garcia e Paco de Assis.

O “Salão Paulista de Arte Naïf” vem compor a narrativa visual da criatividade da arte naïf paulista, que é tão múltipla quanto o número de artistas nascidos ou residentes no Estado de São Paulo. Ele contempla várias perspectivas e etapas, com o objetivo de gerar reflexões em torno das obras e colaborar para a formação de público para as artes visuais.

Nesta primeira edição, o evento presta homenagem ao artista José Antonio da Silva, considerado um dos ícones da história da arte naïf brasileira. Suas obras compõem a exposição juntamente às obras de 83 artistas, selecionados por meio de edital público e convidados – entre eles Graciete Ferreira Borges, a última companheira de Silva -, em diferentes técnicas e suportes como tela, madeira, pintura, colagem, desenho, aquarela, gravura, escultura, entalhe, bordado, costura e modelagem.

Para abrigar a exposição, o Museu de Socorro recebeu pintura especial na cor araçá roxo, uma referência à árvore originária da Mata Atlântica, espécie restrita ao litoral norte do Estado de São Paulo, que está em processo de extinção. Destaque também para a instalação que valoriza a renda artesanal, realizada especialmente pelas rendeiras socorrenses as “Meninas do Nhanduti”, e a obra da artista Hellen Audrey (Campinas), inspirada por esta renda na qual une seu trabalho em artes visuais, performance e instalação com linhas.

Realizado pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e do Programa de Ação Cultural (ProAC), com produção da Totem e apoio da Prefeitura de Socorro, o “Salão Paulista de Arte Naïf” foi lançado no MAS-SP, de 26 de junho a 29 de agosto deste ano. Contempla o projeto um curta-metragem e um livro catálogo (500 exemplares), que tem versão digital no site (www.spartenaif.com.br).

Prêmios

O “Salão Paulista de Arte Naïf” concedeu o “prêmio aquisição” para três artistas, que receberam R$ 1,5 mil cada: Jair Lemos (Mirassol), com o “Tributo a Carolina de Jesus”; Célia Santiago (Embu das Artes), com a cerâmica “A Folia vai passando com prazer e alegria”; e José Carlos Monteiro (São Luiz do Paraitinga), com a obra “Procissão de Corpus Christi”.

O “prêmio exposição”, pelo conjunto da obra, foi para duas artistas, Waldecy de Deus (Carapicuíba) e Alice Masiero (Morungaba), que ganharam exposições individuais. A mostra de Alice acontece simultaneamente ao Salão, no Segundo Piso do Museu de Socorro.

Outros artistas receberam prêmios de incentivo e menções especiais pelo conjunto da obra, olhar sobre o Covid-19, contemporaneidade, consciência social e tradições paulistas.