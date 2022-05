Domingo tem apresentação teatral gratuita na Praça do Moinho

Holambra recebe no domingo, 29, a apresentação da peça Romeu e Julieta, com a Cia. Talagadá. O espetáculo, gratuito, será realizado às 16h na Praça do Moinho Povos Unidos. A iniciativa é financiada pelo prêmio ProAC LAB, do Governo do Estado de São Paulo.

De acordo com a companhia teatral itapirense, a peça lança um olhar crítico sobre a clássica obra do dramaturgo inglês William Shakespeare. Cinco moradores de rua tentam subverter suas próprias realidades se utilizando de objetos, instalações, música e performance para recontar não só o amor impossível dos famosos personagens, mas de todos os amantes que tiveram de enfrentar dificuldades e preconceitos.

“Trata-se de uma iniciativa muito legal, uma montagem diferente deste grande clássico. É, também, uma retomada das atividades culturais no município. Estão todos convidados. Vale a pena conferir”, avalia a diretora municipal de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti.

Sobre a Cia. Talagadá

A Cia. Talagadá – Teatro de Formas Animadas surgiu a partir da união de três artistas itapirenses: Danilo Lopes, João Bozzi e Valner Cintra. Em 12 anos de trabalho, conquistou espaço no panorama nacional e excursionou por países da América do Sul, Norte e Europa, marcando presença em importantes festivais e também mantendo um foco contínuo na oferta da atividade e formação artística em cidades do interior. Entre seus premiados espetáculos estão ‘Cabeça Oca’, ‘Na Boca do Lixo’ e ‘Translúcido’. Em todos os seus trabalhos, a Cia. Talagadá se propõe a fomentar e exercitar a reflexão e o senso crítico de um modo sadio, além de propor experiências estéticas que contribuem para o desenvolvimento de uma linguagem capaz de sensibilizar as pessoas – sem qualquer distinção social, de sexo, idade ou posição política, proporcionando acesso afetivo e prazeroso às formas artísticas.