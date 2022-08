DJ Desiree agita a Feira Noturna desta quarta-feira

Receber bem e prestar todas as informações solicitadas pelos recenseadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) não é só uma necessidade, mas uma obrigação dos moradores, prevista na legislação. A Lei Federal nº 5.534/1968 prevê a obrigatoriedade na prestação das informações estatísticas colhidas para o Censo 2022 e que vão servir de base para a formulação de políticas públicas e para a distribuição de recursos da União. O infrator está sujeito a multa.

Em Jaguariúna, cerca de 20 recenseadores já estão trabalhando desde o dia 1º de agosto, data em que o Censo começou a ser realizado em todo o País. A Prefeitura de Jaguariúna dá suporte às equipes do Censo e orienta a toda população a atender os recenseadores com educação e atenção, respondendo a todas as perguntas do questionário.

Segundo Débora Ramos Fernandes, agente censitária supervisora em Jaguariúna, a principal dificuldade enfrentada na cidade tem sido a resistência de muitos moradores em atender os recenseadores e passar todas as informações solicitadas.

“Estamos tendo bastante resistência. Muitas pessoas não atendem os recenseadores e não passam as informações, o que dificulta o nosso trabalho”, explica Débora. Segundo ela, a lei 5.534 prevê multa de até 10 salários mínimos a quem se recusar a prestar as informações ao Censo. “Os moradores podem ficar tranquilos, as informações são sigilosas”, completa.

O Censo Demográfico de 2022 é realizado e coordenado pelo IBGE, órgão federal vinculado ao Ministério da Economia e responsável por organizar a consulta, que ocorreu pela última vez no país em 2010.

Os recenseadores atuam uniformizados, com boné e colete azuis com a logomarca do IBGE. Segundo o IBGE, no colete também há crachá de identificação, contendo a foto e os números de matrícula e identidade do entrevistador. Os recenseadores usam um dispositivo móvel de coleta na cor azul. A identidade dos entrevistadores pode ser verificada pelo telefone 0800 721 8181. Dúvidas podem ser tiradas pelo site https://respondendo.ibge.gov.br/.

Censo

O Censo Demográfico é a principal fonte de referência para o conhecimento das condições de vida da população em todos os municípios do País e em seus recortes territoriais internos, tendo como unidade de coleta a pessoa residente nos domicílios.

A coleta do Censo deste ano começou em agosto e será realizada até o próximo mês de outubro. Serão investigados cerca de 78 milhões de domicílios particulares em todo o país. O questionário da amostra é aplicado em aproximadamente 11% desse contingente, ou seja, cerca de 8,5 milhões de domicílios.

Foto: Ivair Oliveira

