Dicas para aumentar as vendas na retomada econômica

Especialista em atendimento personalizado, Sheyla Costa fala sobre as cinco principais dicas para fazer sucesso no seu negócio em qualquer segmento, na retomada da economia.

“Todo empreendedor ou empresário de sucesso é um vendedor por excelência, porque já cria um negócio ou empresa visibilizando o resultado final das vendas”, afirma a especialista Sheyla Costa. Ter sucesso como empresário ou empreendedor, além de criar o negócio é necessário ter espírito de vendedor, porque a primeira venda é para si mesmo. A verdade é que o bom vendedor é aquele que se coloca no lugar de quem está comprando. Quando você cria um produto ou marca, você pensa em primeiro lugar em quem vai consumir, ou seja no comprador.

Nesse tempo de pandemia, muitas coisas mudaram, principalmente o consumidor, que está cada vez mais exigente principalmente no atendimento, que é a porta de entrada para fidelizar um cliente. Sheyla Costa que trabalha há mais de 15 anos com consultoria, gestão e treinamento de vendas, para equipes de grandes, médias e pequenas empresas, destaca as cinco principais técnicas para o sucesso de vendas em qualquer negócio seja presencial ou online:

1. Crie um vínculo:

Para vender mais e melhor, é preciso gostar de lidar com pessoas e entender as necessidades delas. “A venda deve ser uma parceria com o cliente”. Entenda o cliente e como ele se comunica para criar esse vínculo. Isso cria identificação e credibilidade. A ideia não é copiar a forma como o cliente fala, mas acompanhar seu ritmo e criar uma conexão. Se a pessoa chega falando baixo, por exemplo, o vendedor muito expansivo pode fazê-la se sentir desconfortável.

2. Não minta, fale sempre a verdade

Este também já é um mandamento das vendas. Mentir para o cliente pode ser fatal não só para aquela venda, mas para o negócio. O vendedor ideal não é aquele que “falsamente elogia o cliente na porta do provador de roupas, dizendo que a peça ficou excelente quando ela mal serviu”. Isso é um erro. Fale sempre a verdade, seja sincero e conquistará o cliente para avida.

3. Personalize o atendimento

Quem trabalha com um fluxo grande de clientes, tem mais dificuldade em personalizar o atendimento. o mínimo é tentar lembrar o nome e sempre tratar como única pessoa. “É importante porque mostra a atenção que é dada ao cliente”. As pessoas são diferentes, não podem ser atendidas iguais. Tem as pessoas sérias de poucas palavras, as risonhas, as deprimidas, as dramáticas, por telefone ou pessoalmente, em pouco tempo você consegue descobrir a personalidade pelo tom de voz e ritmo das palavras.

4. O cliente tem razão

Um dos pilares do atendimento eficiente é acompanhar o ritmo do cliente e evitar discordar dele. “É possível não concordar sem bater de frente”. Quando o cliente fala que não gosta do produto, serviço ou marca, por exemplo, não precisa concordar. “Basta dizer que nem sempre existe unanimidade em tudo, mas que se pode fazer o máximo para atender bem”. Isso já conquista a confiança.

5. Fidelize o consumidor

ender melhor inclui fidelizar o consumidor e conquistar para voltar. “O cliente volta quando encontra o que procurava”. O próximo passo para conquistar o seu público é investir em um atendimento impecável. Tão importante quanto a própria venda é o acompanhamento no pós-venda. “Telefone ou mande um e-mail para saber se o produto atendeu as expectativas. Atendimento por excelência, trata cada um como único e acompanha as datas importantes, principalmente de aniversário”.

Lembrando que essas dicas valem para qualquer tipo de negócio, seja físico ou online. Outra coisa muito importante: “Se você já tem um negócio, seja qual for o segmento e não está indo bem, repense como está seu atendimento, como os seus funcionários ou representantes estão atendendo os seus consumidores, isso diz muito sobre o sucesso do seu negócio. Para quem deseja ingressar no mercado, já inclua no perfil a meta do atendimento por excelência. As empresas, produtos, marcas e serviços, que melhor atendem seus consumidores, são naturalmente as que estão no topo”, complementa Sheyla Costa.

Quem é Sheyla Costa

Sheyla Costa tem três graduações e especializações em Gestão e Mercado de Luxo pela MCF Consultoria, Estratégia de Atualização no Mercado de Luxo pela TDL Agency, Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, Análise Comportamental, Inteligência Emocional e Coaching. É especialista em atendimento personalizado, estudou com os melhores profissionais do mundo no Instituto Disney em Orlando, FL, com Tonny Robbins e Tim Gallwey, na Califórnia. Inovou o mercado com o método AT (Atitude transformadoras), um dos mais modernos métodos de atendimento. Foi vice-presidente do Comitê de Atendimento da AMCHAM Goiânia, é colunista na BandNews. Atua há mais de 15 anos em gestão de pessoas, consultoria e treinamento para equipes em grandes empresas nacionais e do mercado de luxo.

Expertise:

● Gestão e Desenvolvimento de Pessoas;

● Mestrado em Educação;

● Master Coach;

● Especialista em Storytelling e Inteligência Emocional;

● Profissional de Eneagrama;

● Especialização na Estratégia de Atendimento Disney, pelo Instituto Disney;

● MBA em Mercado de Luxo.