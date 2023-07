Dia Mundial do Rock: o legado continua

Conheça a banda jaguariunense Balaio de Gato que há anos conquista gerações; Balaio de Gato tem influência dos Beatles, Elvis Presley, Queen, entre outros

Guitarra. Baixo. Bateria. Três instrumentos que, juntos, conseguem produzir um dos melhores sons do mundo: “esse tal de rock’n’roll”, como diria Rita Lee. Nos anos 50, nos Estados Unidos, foram esses três instrumentos, especialmente no blues e no R&B, que levaram ao início do rock.

Impulsionados pela paixão deste estilo musical e suas influências, nasceu a banda Balaio de Gato, em Jaguariúna. Daniel Marion é cantor e guitarrista base da banda e conta como tudo começou.

Em 1978, Daniel e o grupo formado por Francisco Garcia, Amauri Murer, José Luiz Seixas e Hernani (in memorian) tocavam na igreja aos domingos. Os jovens, com muitos sonhos e pouca expectativa, ensaiavam também aos fins de semana música popular e rock.

Em 1981 Daniel foi para o seminário e deixou o grupo. Lá, compôs músicas e começou a participar de festivais na cidade de Aparecida e no Vale da Paraíba com repertório de música popular brasileira.

Retornando do seminário foi convidado para tocar em alguns locais. Nisso, formou a “Banda do Bando” juntamente com Chico Garcia e Zé Luiz Seixas, que eram do grupo da igreja. “Basicamente começamos a tocar nos carnavais em Jaguariúna, com o então baterista e saudoso João Felício”, relembra Daniel.

Com a sintonia, em 1986 o grupo participou de um concurso de MPB, em Pedreira, já com o atual nome Balaio de Gato. Neste momento o grupo já era formado por Daniel, Chico Garcia, João Felício e José Toledo Lima Junior (atual vereador de Jaguariúna). “Aí a banda começou a crescer e algumas reformulações foram sendo feitas. Nós fomos ganhando evidência e nos tornamos banda de baile, participamos da novela Ana Raio e Zé Trovão, participamos do quadro “Lata Velha” do Luciano Huck e passamos a ser muito conhecidos na região e fora. Foi um período, talvez, de maior trabalho da banda”, conta Daniel.

Depois de algum tempo no MPB, o Balaio de Gato assume uma nova fase, o rock raiz dos anos 60, 70 e 80. “Nessas décadas, não apenas no rock, mas o MPB, se formaram os imortais. Autores, compositores, músicos que ao serem ouvidos hoje ainda são reconhecidos. Foi um período muito produtivo, realmente um berço do rock”, diz Daniel.

Daniel compõe canções e em um estúdio improvisado ele sobe as autorias para seu canal do YouTube. O baixista Joel Dias tem dois CD’s com músicas religiosas e músicas populares. Mas, como banda, o Balaio de Gato sempre foi cover. “Nós optamos em mostrar o rock tradicional, que o público reconhece com mais facilidade”, explica o cantor.

Para essa decisão de não incluir as músicas autorais em seus shows e seguir pelo caminho do rock raiz, o grupo conta que teve a influência dos Beatles, Elvis Presley, Queen, entre outros. “São músicas que ainda estão na cabeça das pessoas. Acreditamos muito na qualidade da melodia e das letras, que trazem mensagens mais duradouras, resistentes, resilientes. São letras com situações eternas, então, viva o rock”, diz Daniel.

O reconhecimento da banda era maior alguns anos atrás. “Hoje, ainda somos lembrados e respeitados. Ainda lembram dos veinhos do rock”, brinca Daniel.

Atualmente a banda é formada por Daniel Marion, Francisco Garcia, Joel Dias, Rafael e Miguel Marion, filho de Daniel. Para falar sobre shows e eventos, basta entrar em contato pelo WhatsApp (19) 99271-0090 ou pela página do Facebook Banda Balaio de Gato.

Dia Mundial do Rock: o legado continua

