Detran.SP oferece 9,3 mil vagas para renovação de CNH em mutirão sábado no Poupatempo

Inscrições já estão abertas para profissionais de toda a região

Em qualquer negócio, a boa gestão é fundamental para garantir a saúde financeira. No caso dos condomínios, uma boa administração pode garantir, inclusive, menos despesas para os condôminos. Pensando nisso, o projeto itinerante Café com Síndico, vai passar por Mogi Guaçu trazendo informações para os mais de 600 síndicos e empresas ligadas a administração de condomínio do município e região. “Será um tempo de troca de informações e experiências e vamos abordar temas relevantes como, planejamento financeiro, o uso da tecnologia na segurança e as melhores práticas na escolha do seguro predial” diz Luciana Remondi, promotora do evento.

A cidade de Mogi Guaçu, por exemplo, tem recebido um número muito grande de procura por moradias em condomínio, é o que afirma Alex Zucherato, 36, síndico de um condomínio com aproximadamente 2.000 pessoas. “A segurança é o fator principal pela procura”, afirma Alex. Por esse motivo, um olhar especial sobre a segurança, será tratado na feira como ponto fundamental. Pois, durante e depois da pandemia a movimentação de deliverys na portaria despende uma verificação mais criteriosa na hora da identificação e liberação da entrada. “O Café com Síndico tem como prioridade apresentar soluções para que síndicos possam aprimorar seus conhecimentos em gestão em todos os setores que afetam direta ou indiretamente os condôminos”, comenta Luciana.

Segundo pesquisa do censo SindicoNet 2021, a capacitação desse gestor, principalmente após a pandemia, tornou-se imprescindível. Planejamento (34%), maior conhecimento em Tecnologia (27%), Gestão de manutenção (26%) e Gestão financeira (24%), aparecem como indispensáveis para uma boa administração.

E para que esses profissionais possam ser contemplados com essas informações, ao decorrer do evento serão ofertadas palestras na área financeira, tecnológica (voltada para segurança) e dicas dos pontos principais a serem avaliados na hora de contratar um seguro. “O público que trabalha diretamente com a administração dos condomínios precisa estar por dentro do cenário atual da economia”, diz Bianca Sandrini da Sicred, uma das palestrantes da feira.

A solidariedade também faz parte da programação. O grupo Café com Síndico arrecadará pacotes de bolachas água e sal para a Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente – ICA.

O evento acontece no próximo dia 23, no Espaço Gênesis, na cidade de Mogi Guaçu, a partir das 16h. O público-alvo são síndicos, subsíndicos, conselheiros, presidentes e gestores condominiais, que buscam solucionar problemas de ordem administrativa e financeira. Contará com mais de 20 empresas expositoras de diversos setores ligados a administração condominial. Condôminos também podem participar e se inteirar das novidades.

É necessário fazer inscrição pelo site https://cafecomsindico.com/cafe-com-sindico-mogi-guacu, para receber o QRCODE, que dá direito a entrada gratuita. Terá sorteio de mil reais, brindes e happy hour Junino gratuito aos síndicos, subsíndicos, conselheiros, zeladores, porteiros, tesoureiros e presidentes de associação residencial.

Para visitantes a entrada é gratuita. A alimentação será vendida no local.