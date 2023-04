Desenvolvimento Econômico de Jaguariúna orienta sobre emissão da carteira de identificação das pessoas com autismo

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social de Jaguariúna está orientando as pessoas com autismo a emitir a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea). A expedição do documento, conhecido como “RG do autista”, é sem custos em todo o Estado de São Paulo. Em Jaguariúna, pode ser emitido na agência do Poupatempo.

Segundo a secretaria, o documento vai facilitar a identificação da pessoa com TEA e seus responsáveis, propiciando mais rapidez no atendimento aos serviços públicos de saúde, educação e assistência social.

Para obter a identificação especial, o interessado deve acessar o portal Ciptea, criado pelo Governo do Estado. O endereço é https://ciptea.sp.gov.br.

No site, é preciso fazer o cadastro e apresentar o laudo médico e uma foto. Equipes da Secretaria da Pessoa com Deficiência vão receber e avaliar as solicitações que, quando aprovadas, possibilitarão que o usuário faça o download do documento oficial para impressão no conforto de sua casa.

“Caso seja de preferência do beneficiário, o posto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social no Poupatempo de Jaguariúna oferecerá o serviço de orientação para solicitação e cadastro da carteirinha”, diz o secretário de Desenvolvimento Econômico e Social de Jaguariúna, Josino Silva.

