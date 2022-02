Deputado Federal Alexys Fontayne destina R$500 mil para Saúde de Jaguariúna

A verba foi destinada por emenda parlamentar após solicitação feita pelo prefeito Gustavo Reis e pelo vereador Ton Proêncio

Nesta semana o prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, juntamente com o vereador Ton Proêncio, esteve reunido com o Deputado Federal Alexys Fontayne para oficializar o custeio de R$500 mil para a Saúde do município. Deste valor, R$200 mil em 2021 e R$300 mil em 2022.

A verba foi destinada por emenda parlamentar apresentada pelo deputado, após solicitação feita pelo prefeito e pelo vereador Ton. “Fico feliz com essa parceria. É muito importante receber essa verba no momento em que a Saúde necessita de auxílio e investimento em função da grande demanda. Agradeço ao deputado pelo apoio”, diz o prefeito Gustavo.

Alexys Fontayne conta que tem um carinho por Jaguariúna e que é muito gratificante poder auxiliar o município com esta emenda. “Essa é mais uma conquista para o cidadão pagador de impostos. O deputado está fazendo a obrigação dele como todo parlamentar deveria fazer: distribuir recursos para os locais onde se mais precisa”, pontua o vereador Ton.

Para a Secretaria de Saúde municipal o custeio chega em excelente momento, pois os custos com a atenção hospitalar aumentaram muito, tendo em vista que o hospital atende a microrregião custeado com 90% de recursos próprios. “Então esse recurso será de grande valia para o nosso município”, afirma a secretária de Saúde, Maria do Carmo Pelisão.

Com a piora da pandemia, Jaguariúna precisou implantar 10 novos leitos de UTI, aumentando seu custo. “Temos 15 leitos credenciados pelo Ministério de Saúde e 25 implantados de fato. Isso aconteceu pois não estávamos conseguindo transferir os pacientes graves, visto as altas taxas de ocupação da nossa região. Sabemos que o nosso projeto seria para a implantação de fisioterapia pós-covid, porém o direcionamento desse recurso para o hospital também será utilizado para os serviços de fisioterapia, que tiveram que ser ampliados para 24 horas, devido a importância para a recuperação dos pacientes”, detalha a secretária.

“É fundamental contarmos com o apoio dos governos do Estado e Federal, por meio das indicações parlamentares, no suporte ao custeio de nossas ações” Maria do Carmo de Oliveira Pelisão.

Foto – Samuel Oliveira