Denis Aguiar conquista 3º lugar em Campeonato Mundial de Fisiculturismo

Denis Aguiar representou o Brasil no Campeonato Mundial de Fisiculturismo World Championships NABBA 2022

O jaguariunense Denis Aguiar conquistou o 3º lugar no Campeonato Mundial de Fisiculturismo World Championships NABBA 2022, realizado nos dias 17 e 18 de junho, na Cidade do México (MEX). A competição faz parte do calendário da mais antiga federação de fisiculturismo do mundo, a National Amateur BodyBuilders Asssociation (NABBA), que existe desde 1948 e está presente em mais de 100 países.

Denis, único homem brasileiro que subiu ao pódio, competiu na categoria Class 4 Bodybuilder. Depois desta importante conquista, o jaguariunense já se prepara para o próximo campeonato: o Mr. Universe (04/05 novembro) na Inglaterra.