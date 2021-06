Defesa Civil de Morungaba e moradores dos Silvas participam de curso de combate a incêndio no campo

O Sindicato Rural de Itatiba e o Serviço de Aprendizagem Rural (Senar) com apoio da Prefeitura de Morungaba, por meio da Defesa Civil, promoveu gratuitamente o curso de “Incêndio- Prevenção e Combate no Campo- Técnicas” nos dias 18 e 19 de junho no Sitio São Geraldo, em Morungaba.

O curso destinado a moradores e produtores rurais contou com a participação dos funcionários da Defesa Civil e diversos moradores do Bairro dos Silvas.

Dentre os treinamentos, os participantes aprenderam sobre técnicas de prevenção e combate a incêndio no campo, identificação de elementos do fogo, conhecimento sobre os tipos de propagação, identificação das classes de incêndio, conhecimento sobre os equipamentos de proteção individual (EPIS), os materiais de combate a incêndio e as formas de incêndio tanto no campo como em edificações.