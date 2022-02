Defesa Civil de Jaguariúna remove famílias após transbordamento do Rio Camanducaia

Jaguariúna vai ganhar um novo centro de eventos que será construído na Fazenda da Barra, espaço histórico que foi recentemente revitalizado pela Prefeitura de Jaguariúna. O projeto do novo centro foi destaque do portal do Ministério do Turismo, com a confirmação pelo ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, da realização da obra em Jaguariúna com recursos do governo federal na ordem de R$1,77 milhão, oriundos do Ministério do Turismo.

O espaço terá 10.800 metros quadrados e contará com uma arena de apresentações multiuso com área de estar, lanchonete, sanitários, áreas funcionais para animais, veículos e equipamentos, área de carga e descarga e para trailers. A expectativa é de que o espaço fique pronto em menos de dois anos.

“O projeto visa diversificar e incrementar o turismo no município. Esse centro de eventos poderá receber turistas de todos os lugares o ano todo. Desde eventos de cavalos de raça ao agronegócio, que podem fomentar de forma efetiva a economia local”, explica a secretária de Turismo e Cultura de Jaguariúna, Maria das Graças Hansen Albaran Santos. Segundo ela, o projeto já foi licitado e as obras devem começar já neste mês de fevereiro.

O ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, ressaltou que a obra trará benefícios econômicos para a região, além de dar um novo equipamento para o turismo de negócios e de eventos do país. “A prioridade do nosso governo é investir em obras que realmente impactam na qualidade de vida da população e no desenvolvimento econômico das diversas regiões”, afirma o ministro.

O Ministério do Turismo destaca a relevância de Jaguariúna como cidade turística e promotora de grandes eventos, como o tradicional rodeio. Também cita o passeio da Maria Fumaça e a realização de festas e eventos, como o “Café com Viola”, festas juninas, entre outros.

“Poder executar mais uma obra em convênio com o Ministério do Turismo é algo que coroa nosso trabalho de anos na cidade. Já fizemos a Estação de Guedes, a revitalização da Fazenda da Barra, o novo portal de entrada da cidade, o Boulevard do Centro Cultural, o conjunto de deck e pedalinhos do Parque dos Lagos e agora faremos o centro de eventos”, conclui a secretária.

Foto: Ivair Oliveira