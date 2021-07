Criminosos em moto atiram contra grupo de pessoas e matam um homem na hora; outras duas vítimas que foram para o hospital também faleceram

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, começa nesta quinta-feira, 15, a vacinar contra a Covid-19 as pessoas com 35 e 36 anos de idade. A imunização também continua para todas as pessoas acima de 37 anos, além de grupos prioritários, até o fim das doses enviadas pelo Governo do Estado.

A vacinação contra a Covid-19 em Jaguariúna é realizada no Parque Santa Maria, das 15h às 19h. Para ser imunizado é preciso apresentar documento com foto, comprovante de residência e o Cartão Cidadão. Além disso, também é necessário fazer o pré-cadastro no site da Prefeitura (www.jaguariuna.sp.gov.br) no link “Cidadão”.

Até esta terça-feira, dia 13 julho, Jaguariúna aplicou um total de 34.958 doses de vacina contra a Covid-19. Foram 28.028 primeiras doses ou dose única e 6.930 segundas doses do imunizante.

Foto: Ivair Oliveira